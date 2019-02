Un livre sur l'enquête qui obsédait Stieg Larsson : le meurtre d'Olof Palme

Plaque en mémoire d'Olof Palme, à Stockholm (Bernt Sønvisen, CC BY 2.0)

L'enquête d'une vie

Nous avions raconté cette histoire en 2014 : le 28 février 1986, le ministre suédois Olof Palme était abattu en pleine rue, alors qu'il exprimait depuis plusieurs mois toute son opposition au régime de l'apartheid en vogue en Afrique du Sud. Étant donné le contexte, l'hypothèse d'un crime politique était plus que crédible, mais la seule arrestation, à l'époque, celle d'un criminel notoire, avait débouché sur une impasse.Depuis, ce meurtre jamais résolu obsède quelques-uns des citoyens de la Suède, qui se sont lancés, chacun de leur côté, dans des investigations privées pour démasquer le meurtrier de Palme et le motif du crime.Stieg Larsson, l'auteur de la célèbre trilogie Millénium, était de ceux-là : il mena l'enquête jusqu'à sa mort, en 2004. Dans les mois qui précédèrent sa disparition, quinze boîtes de documents divers, principalement des recherches personnelles menées par Larsson, auraient été transmises par l'écrivain à la police suédoise, pour être versées au dossier.Selon Larsson, l'hypothèse la plus crédible impliquait Bertil Wedin, membre des services secrets suédois, dans l'assassinat d'Olof Palme. Ce dernier était connu pour ses prises de position courageuses, diplomatiquement très risquées : il s'était ainsi opposé à la guerre du Vietnam et, donc, au régime d'apartheid en vigueur en Afrique du Sud.La folle enquête de Stieg Larsson, de Jan Stocklassa, a été publié ce 6 février dans plusieurs pays par Amazon Crossing, après une parution en Suède en fin d'année 2018. Stocklassa a eu accès aux documents réunis par Larsson et aux conclusions de son enquête, pour remonter le fil des recherches de l'auteur de Millénium.« Le cocktail explosif formé par un célèbre auteur de romans policiers et l'assassinat non résolu d'un Premier ministre constituent une histoire vraiment unique », s'enthousiasme Stocklassa dans un communiqué. « C'est après avoir fait mille fois fausse route puis approché de très près la vérité qu'il entame l'écriture de la fameuse trilogie », indique le résumé de son livre à propos de Larsson.Jan Stocklassa n'en est pas à son premier essai en matière d'étude de la vie de Stieg Larsson, puisqu'il a coproduit un documentaire s'intéressant aux enquêtes de l'auteur sur les partis d'extrême droite européens, The Man Who Played with Fire.L'auteur assure que les autorités, après la lecture de son livre, ont repris leur enquête en focalisant leurs recherches sur un nouveau suspect, à partir des éléments de l'enquête de Stocklassa. Ce dernier cite plusieurs noms dans son livre, sans directement pointer le coupable, mais indique notamment que le suspect pourrait être proche de l'Institut estonien de Suède.Ainsi, au sein de la communauté estonienne en Suède se seraient trouvés quelques partisans de l'extrême droite, justement, particulièrement opposés aux idées et aux déclarations de Palme. Une hypothèse qui n'est pas forcément prise au sérieux par les autorités chargées de l'affaire, souligne le journal estonien ERR