Un livre sur la puberté accusé de promouvoir “la culture du viol”

La responsabilité des éditeurs jeunesse dans la lutte contre ou – au contraire – dans la promotion des préjugés sexistes, stéréotypes et autres pressions sociales est établie depuis plusieurs années. La vigilance des professionnels et des lecteurs s'est renforcée et le livre On a chopé la puberté, de Mélissa Conté Grimard et Séverine Clochard, illustré par Anne Guillard, n'y a pas échappé. Il est accusé de sexualiser les jeunes filles, sous couvert de conseils sur la puberté, et de faire ainsi la promotion de « la culture du viol ».

La « culture du viol », concept développé par la sociologie américaine, désigne la capacité d'une société à justifier et expliquer les agressions sexuelles, souvent vécues par des femmes, par le comportement de ces dernières, sans porter la faute sur les agresseurs. Plus généralement, l'expression désigne une société qui réduit les femmes et leur rôle social et politique. L'ouvrage On a chopé la puberté, publié par les éditions Milan dans la collection « Les secrets des Pipelettes » a été accusé par le collectif « La rage de l'utérus » d'en faire la promotion, sous couvert de conseils donnés aux jeunes filles sur la puberté.

Sur Facebook, le collectif a publié plusieurs pages du livre, présenté comme un manuel « de vrais conseils avec beaucoup d'humour autour ». Le collectif en dénonce la plupart des propos, mais aussi les illustrations, qui ne font voir « [q]ue des filles blanches, minces, cisgenres, valides et bien entendu hétérosexuelles », d'après lui.

Parmi les « trucs cools de la puberté », l'ouvrage liste par ailleurs, le fait d'attirer « l'attention du bel Ethan, dont tu es secrètement amoureuse depuis la maternelle », mais aussi celui de « renouveler totalement ta garde-robe » et d'obtenir de nouvelles paires de chaussures grâce aux « formes plus arrondies » et « aux pieds qui ont grandi », ainsi que « la loi parentale sur le maquillage qui s'assouplit ».







Dans un « livre moisi de stéréotypes », le collectif relève des propos qui stigmatisent des réalités, comme « les tétons qui pointent » ou le surpoids, et évite d'évoquer d'autres réalités plus cruciales, comme le harcèlement ou les causes des règles douloureuses, entre autres. « Et dites donc Milan, puisque vous parlez règles douloureuses, ça vaudrait peut-être le coup, plutôt que de “sécher le sport”, de conseiller de consulter ? On rappelle qu'une femme sur 7 est atteinte d'endométriose et que les diagnostics se font parfois après des années de souffrance. Donc parfois, quand on a mal on va pas juste “faire avec”, souffrir en silence contre sa bouillotte », explique ainsi le collectif.





Après le post du collectif, une pétition a été mise en ligne pour obtenir le retrait de l'ouvrage du marché, accessible à cette adresse. Le collectif n'est toutefois pas à l'origine de cette pétition.



L'éditeur a diffusé un message sur ses réseaux sociaux et son site internet, expliquant que le livre « est un ouvrage documentaire au ton volontairement décalé et humoristique destiné à dédramatiser une période souvent difficile à vivre à l’adolescence. C’est un livre avec un message positif : “tout va bien se passer”. Il faut le lire en entier pour en comprendre le message », ajoutent les éditions Milan.

« Cacher leurs questionnements, leurs angoisses — voire les juger en estimant que certaines de leurs préoccupations sont superficielles, futiles ou d’un autre temps — nous paraît être à l’opposé de l’accompagnement nécessaire. Milan est, depuis toujours, un éditeur engagé aux côtés des filles et des garçons, pour les accompagner dans leur découverte du monde, sans dogmes ni prédicats, à hauteur d’enfants et d’adolescents qui ont le droit de se poser toutes les questions qu’ils souhaitent », souligne la maison dans son communiqué.

Anne Guillard, illustratrice, ainsi que le collectif « La rage de l'utérus » sont revenus sur la polémique.