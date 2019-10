Un livre Un jour à la rencontre des lecteurs, à Caen, pour 18 émissions

GeorgeDement, CC BY SA 2.0

Aller à la rencontre des lecteurs en région

À quel point certains ouvrages nous bouleversent ? De quelle manière la littérature ouvre les portes de nouvelles perceptions du monde et de l’autre ? Interrogations on ne peut plus légitimes, auxquelles la nouvelle formule entend répondre.« Il s’agit pour nous de rendre visibles à nouveau la puissance de la littérature et celle de la langue, un des seuls espaces encore capables de changer le monde et notre regard sur lui », indique l’émission dans un communiqué.Durant la saison passée, Un livre Un Jour est allé à la rencontre des lecteurs dans une librairie parisienne. « Il est temps désormais de faire voyager l’émission à la rencontre des lecteurs en région et de leur donner la parole, afin qu’ils nous fassent découvrir les ouvrages qui les ont touchés, changés, bouleversés. »Autrement dit, faire sortir la littérature d’un territoire auquel elle est souvent cantonnée, lorsqu’on la confond avec la “vie littéraire”. « C’est la remettre au cœur des échanges, l’utiliser à nouveau comme force de mouvement et de mutation, comme support de réflexion et d’émotion », poursuit l’équipe.Avec Caen et sa région, c’est la diversité des expériences de lectures et l’exploration de la richesse des échanges autour de la littérature qui sera visée.Les 18 émissions tournées à Caen seront enregistrées avec les moyens régionaux de France 3 et seront diffusées à partir du 7 novembre.