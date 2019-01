Un livre Un jour : un rendez-vous mensuel avec les lecteurs à la librairie Ici

Aujourd’hui, l'émission va plus loin, partant à la rencontre des lecteurs, en leur permettant aussi de se croiser non plus derrière l’écran mais dans un lieu accueillant, empli des livres lus et à découvrir, d'ouvrir dans la ville un espace de partage ouvert à tous.« Avec la librairie "Ici", nous avons imaginé des soirées mensuelles autour des livres que nous avons programmés, de leurs auteurs, de nos invités et des lecteurs de la librairie, dont la première se déroulera le 28 janvier », explique la production.Autour d’un verre, des discussions brèves à propos des livres présentés, et des échanges entre nos invités autour de thèmes choisis, rythmeront ce moment. Une exposition d’œuvres des dessinateurs qui illustrent nos émissions sera aussi proposée lors de l’événement.Croiser les imaginaires et les regards, les impressions de lecture et les découvertes, rencontrer des auteurs et des livres, voilà ce que les soirées "Un livre un jour hors les murs" veulent proposer. Un livre un jour » est diffusé du lundi au vendredi à 16h05 et le samedi à 13h20