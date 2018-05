Un manifeste, sept arguments, Jorge Carrión contre Amazon

Événement incontournable de l’industrie du livre, en fin d’année dernière avait lieu la Foire du livre de Francfort. Mais loin de l’effervescence de la programmation, parmi les librairies indépendantes sous le manteau s’est mis à circuler un pamphlet, Against Amazon : Seven Arguments, One Manifesto. L’essai critique est écrit par Jorge Carrión et publié par la maison canadienne Biblioasis.







Le texte, publié pour la première fois en avril 2017 dans le magazine culturel espagnol Jot Down, est rapidement devenu un indispensable pour les librairies indépendantes. C’est Jorge Carrón qui a proposé son essai critique à son éditeur comme outil de promotion.



Dan Wells, fondateur de Biblioasis, à la fois maison d’édition et librairie indépendante basée à Windsor dans l’Ontario, explique à



Ce dernier a finalement été publié en octobre dernier et c’est donc dans le but d’en faire la promotion que Dan Wells a découvert Against Amazon. L’éditeur s’est alors lancé et a édité le texte traduit de l’espagnol par Pater Bush sous forme de livret de colporteur destiné dans un premier temps à une distribution privée.



Cependant, avant de quitter la Foire de Francfort, il a décidé d’en distribuer quelques exemplaires autour de lui. Mais c’est en mars de cette année, au moment de la conférence Association of Writer and Writing Program qui s’est tenue à Tampa, en Floride, que l’intérêt pour ce texte a réellement pris de l’ampleur.



« Les libraires ont commencé à réclamer la possibilité de le mettre en vente, ils voulaient vraiment le faire », a déclaré Wells. Et quelques semaines avant Noël, l’éditeur a finalement cédé à ces demandes, imprimant « quelques centaines d’exemplaires » à distribuer. Mais dans le mois avant Noël, il a reçu « directement six ou sept cents commandes. » Il a ajouté : « Nous en avons maintenant écoulé 2 500. Nous les produisons essentiellement au prix coûtant. Nous continuons à le voir comme de la littérature contestataire haut de gamme, que nous utilisons pour la promotion ».



Dans Against Amazon, Jorge Carrón expose ses arguments théoriques tout en restant accessible selon lesquels l’impact d’Amazon a été négatif à la fois pour le monde du livre et pour le monde en général. Il a divisé sa pensée en sept segments, dont Parce que je ne veux pas être un complice d’expropriation symbolique et Parce que je ne veux pas qu’ils m’espionnent pendant que je lis.

Et ce n’est pas le premier essai de Biblioasis avec les pamphlets. Lorsque Wells a commencé à publier en 2004, six ans après l’ouverture de la librairie, c’était même la spécialité de l’éditeur. Avec le projet Against Amazon, c'est comme un retour aux sources.



« Ils sont tous faits à la main - certains par le personnel du bureau après les heures de travail et d’autres par mes enfants autour de la table de la cuisine », a déclaré Wells. Mais « à mesure que les choses s’améliorent, les stagiaires et les autres membres du personnel, chaque fois qu’ils disposent d’une demi-heure supplémentaire, s'y mettent et cousent 30 à 40 exemplaires », a-t-il déclaré.



De l’autre côté de l’Atlantique, le libraire britannique John Sandoe Books a écrit à Biblioasis pour expliquer à quel point il était important pour lui de remettre le livre aux mains de ses clients. Wells a été ravi : « Voir ce mouvement au-delà du Canada et des États-Unis, chez des libraires internationaux très en vue, est gratifiant. » Néanmoins l’éditeur ne compte pas aller plus loin, « c’est quelque chose que nous faisons en plus », affirme-t-il.