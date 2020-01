Un manuel d'Histoire relie les attentats du 11 septembre à la CIA

Après avoir fait tressaillir plusieurs professeurs de l’enseignement secondaire dans un groupe privé Facebook, Histoire du XXe siècle en fiches de Jean-Pierre Rocher (Éditions Ellipses), accessible à la vente depuis novembre dernier, fait polémique. Et pour cause, à la page 204 de l’ouvrage, une phrase qui laisse entendre que les attentats du 11 septembre pourraient avoir un lien avec la CIA.



Le 17 janvier dernier, Conspiracy Watch, site d’informations spécialisé dans les phénomènes conspirationnistes et leurs manifestations actuelles, pointait un ouvrage d’histoire qui « distille la théorie du complot sur le 11 Septembre ».Il s’agit d’Histoire du XXe siècle en fiches de Jean-Pierre Rocher. L’objet de la polémique porte sur la page 204 dans lequel l’auteur affirme : « C’est dans ce contexte qu’est créé Al-Qaïda […] qui commet le quadruple attentat terroriste du 11/9 2001 à New York et Washington. Cet évènement mondial — sans doute orchestré par la CIA (services secrets) pour imposer l’influence américaine au Moyen-Orient ? – touche les symboles de la puissance américaine sur son territoire. »Pour le média, cette « incise aussi courte que choquante » met « inévitablement le lecteur sur le chemin d’une théorie du complot bien connue », selon laquelle l’organisation de services de renseignements américains aurait orchestré les attentats du 11 septembre 2001.Si la forme interrogative est belle est bien présente, il s’agit pour Conspiracy Watch d’une « formulation choisie par l’auteur […] sembl[ant] n'être destinée qu’à atténuer la dimension affirmative du propos, à la manière d’un complotisme qui ne s’assumerait pas complètement ».Face à la polémique autour de ce manuel à destination des étudiants de Sciences Po et des classes préparatoires, les Éditions Ellipses ont assuré ne pas approuver de tels propos. Il s'agirait d’erreurs d’inadvertance pendant la relecture du manuel incriminé.