Un million € confié à la SGDL : les premières réponses sur l'aide

“Afin de soutenir, dans le contexte de la crise sanitaire, les auteurs du livre qui vont connaître des pertes de revenus importantes, la Société des Gens de Lettres (SGDL), grâce au soutien du Centre national du Livre (CNL), a mis en place une aide d’urgence exceptionnelle aux auteurs.Un fonds dédié, doté par le CNL à hauteur d’un million d’euros, va permettre aux auteurs du livre de recevoir, au titre des mois de mars et d’avril 2020, une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 1.500 €/mois.Ce dispositif pourra être prolongé si la situation liée à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques pour les auteurs le justifie.Étant donnée la nécessité de délivrer cette aide aux auteurs dans les plus brefs délais, il a été proposé d’adosser ce fonds à la Commission d’action sociale de la SGDL, déjà ouverte à l’ensemble des auteurs du livre, qu’ils soient membres ou non membres de la SGDL, et qui dispose d’une longue expérience dans le gestion des aides sociales d’urgence aux auteurs.”“Afin de garantir la collégialité et une parfaite transparence dans l’examen des demandes et l’allocation des aides, la SGDL a proposé de constituer une Commission spéciale. L’ensemble des organisations représentatives des auteurs du livre a été invité à y siéger.Cette commission sera ainsi composée de représentants du Conseil Permanent des Écrivains (CPE), qui rassemble 16 organisations d’auteurs, du Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC), de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, de l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF), de la Société des Gens de Lettres (SGDL), ainsi que d’un représentant du Centre national du Livre (CNL).Toutes les demandes reçues seront soumises à l’avis de la commission, qui pourra ainsi contrôler l’éligibilité du demandeur et valider le montant de l’aide à laquelle il peut prétendre au regard des critères fixés par le dispositif.Les dossiers seront anonymisés par attribution automatique d’un numéro de dossier au moment du dépôt de la demande en ligne. La Commission n’aura donc connaissance ni de l’identité des demandeurs ni d’aucun élément permettant de l’identifier.La première réunion de la commission aura lieu le 14 avril prochain.La commission sera ensuite sollicitée chaque début de semaine pour examiner l’ensemble des demandes reçues dans le courant de la semaine qui précède.L’aide sera versée à l’auteur par virement bancaire dans un délai maximum de 5 jours suivant la décision rendue par la Commission.L’ensemble des informations relatives à cette aide (conditions d’éligibilité, modalités de calcul du montant de l’aide, liste des pièces à fournir...) sont disponibles en ligne sur le site de la SGDL depuis le 4 avril “Ce n’est pas la SGDL, mais le fonds d’aide d’urgence aux auteurs qui a été doté par le CNL à hauteur d’un million d’euros.La SGDL ne percevra aucun frais de gestion ni subvention pour l’accomplissement de cette mission d’intérêt général, qui entre parfaitement dans ses prérogatives en tant qu’organisme reconnu d’utilité publique.Dans cette période de crise majeure qui affecte notre pays, il nous a semblé bien naturel de proposer de mettre à disposition les moyens humains et matériels dont la SGDL dispose, ainsi que le savoir-faire qu’elle a acquis de longue date dans ce domaine, pour apporter, au plus vite, ce secours aux auteurs.La SGDL remettra chaque semaine au CNL un bilan relatif à la consommation du fonds, au nombre des demandes reçues et des aides accordées.Les crédits non consommés, si ce devait être le cas, seront intégralement reversés au CNL au terme de l’opération.À tout moment, le CNL, qui siégera au sein de la Commission, pourra bien évidemment procéder à tout contrôle.”“Afin de rendre la procédure de demande d’aide la plus simple et rapide possible pour les auteurs, une plate-forme sécurisée de saisie des demandes en ligne sera ouverte le 10 avril.Cette plate-forme est équipée d’un système de cryptage des informations transmises et adossée à un serveur sécurisé qui répond à toutes les obligations légales et recommandations de la CNIL en matière de traitement et de protection des données personnelles.Conformément aux termes de la ‘Loi informatique et liberté’ et du règlement européen relatif à la protection des données personnelles, les déposants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation à la portabilité et à la suppression de ces données.La Déléguée à la protection des données (DPO) de la SGDL peut par ailleurs être saisie de toute demande.Enfin, conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble des informations transmises seront supprimées au terme de l’opération.”Ndlr : ActuaLitté a demandé de nombreuses précisions à Patrice Locmant, directeur général de la SGDL, auxquelles il a été répondu : « Pour l'heure, nous sommes pleinement mobilisés sur la mise en oeuvre du dispositif, afin que les auteurs puissent recevoir dans les meilleurs délais l'aide d'urgence qu'ils attendent, ce qui constitue notre priorité. »Nous publierons dans un prochain article l'ensemble des interrogations en suspens, de sorte que chacun puisse juger.