Un Mooc pour comprendre le droit d'auteur en neuf semaines

La plateforme Fun Mooc a choisi de s’intéresser au droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une approche strictement artistique, mais bien d’une vision juridique de la question. Ce cours en ligne, accessible à tous, expose les points essentiels, avec simplicité et pédagogie. En avant.





bibliothèque des champs libres — CC BY 2.0





Deux partenaires se sont retrouvés autour de ce projet : l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay — par le Centre d’Études et de Recherche en droit de l’immatériel (CERDI) — et Sacem Université, département pédagogique de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM). Chacun apportant son champ de compétences, ils abordent le droit d’auteur à travers trois angles :

• Qu’est-ce qui est protégé ? Pourquoi et depuis quand protège-t-on l’œuvre de l’esprit ?

• Au bénéfice de qui ?

• Quelle est l’étendue de cette protection ? Avec quelles limites et quelles sanctions en cas de violation ?

Universitaires et spécialistes se partagent le travail, à travers un Mooc qui compte neuf semaines d’études — à raison de deux heures de travail hebdomadaires. Attention, tout de même, il importe de disposer de quelques connaissances avant de se lancer — ou de faire une certaine mise à jour.

Le Mooc s’adresse en effet plus « à un public de niveau Bac+2 ou Bac+3 qu’à un public plus large de professionnels ou de curieux qui cherchent à découvrir, à se former ou à acquérir des connaissances particulières dans le domaine du droit d’auteur », explique-t-on.

Les cours, comme souvent, comptent une dizaine de minutes chacun, avec des cas pratiques, des exercices, ainsi que des documents complémentaires. « Les vidéos seront suivies de quelques questions afin de vous permettre de faire le point sur vos acquis et d’obtenir, le cas échéant, une attestation de suivi avec succès. »

Parmi les intervenants, Pierre Sirinelli qui, avec Liliane de Carvalho, avait mené les négociations entre auteurs et éditeurs autour du contrat d’édition à l’ère numérique.

Pour plus d’informations et s’inscrire, c’est à cette adresse.