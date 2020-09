Un nouveau Conseil d’administration pour l’AIFBD

Neuf membres composent désormais le Cconseil d’administration de l’AIFBD, avec une présidente, originaire du Cameroun, pour orienter les choix de ces trois prochaines années. Marie Sophie Dibounje Madiba est titulaire d’un Master II en Science de l’Information Documentaire de l’École de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD — Sénégal), elle suit actuellement une formation doctorale en Communication Publique à l’Université de Laval (Québec — Canada).Militante engagée pour l’ouverture de la science et de l’accès libre à l’Information Scientifique et Technique, elle est co auteure de l’ouvrage Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux : pour une science ouverte juste, au service du développement local durable. https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/Elle est actuellement Chef de service de la documentation et du Journal officiel au Secrétariat Permanent de l’OHADA.À la vice-présidence, on retrouve Christopher Bonilla de la Plata (France), titulaire d’un Master en Politique des bibliothèques et de la documentation de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Il est actuellement responsable documentaire en charge de l’informatique documentaire à la Bibliothèque d’architecture contemporaine de Paris. Il intervient principalement sur les questions de systèmes d’information documentaire, de numérisation de patrimoine et de valorisation de contenus et de métadonnées en ligne.Hanae Lrhoul (Maroc) l’accompagne dans la vice-présidence. Elle est professeure à l’École des Sciences de l’information de Rabat. Son activité en faveur du développement des bibliothèques a été marquée par la mise en place et la direction de la Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat de l’Université Hassan II-Casablanca, et par la formation des chercheurs marocains à la maîtrise de l’information.Hélène Huet (USA) devient secrétaire de l’association. Titulaire d’un doctorat en Études Françaises et Francophones de la Pennsylvania State University. Depuis 2015, elle est la bibliothécaire en charge des études européennes à l’Université de Floride (UF).En trésorier, Réjean Savard (Canada), vice-président du Conseil d’administration de la Grande Bibliothèque du Québec à sa création. Enfin, il est le président-fondateur de l’Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes.Membres :Adama Koné (Côte d’Ivoire)Marie Monnerat (Suisse)Souleymane Sogoba (Mali)Rania Shaarawy (Égypte)