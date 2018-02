Un nouveau contrat pour la filière du livre en Nouvelle-Aquitaine

Un nouveau contrat de filère en Nouvelle-Aquitaine pour le soutien et l'accompagnement de la ilière du livre vient d'être signé. Le contrat, visant au développement économique de toute la chaîne du livre, avait été mis en place en 2014, sous l'égide de la ministre de la Culture Fleur Pellerin, du président du Centre national du livre, Vincent Monadé et d'Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine.



Alain Rousset, président de la Région, aux côtés de Fleur Pellerin, ministre de la Culture en 2014 et Vincent Monadé, président du CNL - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le nouveau contrat de filière en Nouvelle-Aquitaine associe la Région Nouvelle-Aquitaine, l'État – Drac Nouvelle-Aquitaine et le Centre national du livre et poursuit leur partenariat par la mise en place d'un accord-cadre sur la période 2018-2020. Celui-ci permet le soutien et l'accompagnement de la filière du livre sur le territoire néo-aquitain.



Ce soutien prend notamment la forme d'aides directes :



• Pour les auteurs et la vie littéraire :



– Bourse d'écriture et d'illustration

– Bourse de traduction littéraire

– Fonds de soutien à la création littéraire

– Compagnonnage



• Pour l'économie du livre :



– Soutien au programme éditorial annuel

– Soutien au développement de l'entreprise éditoriale et de diffusion-distribution

– Soutien à la mobilité des éditeurs et des agents littéraires

– Soutien à l'action culturelle et au développement des librairies et points de vente du livre indépendants



Retrouvez les modalités d'attibution des aides ainsi que les formulaires de demande en ligne



Date limite de dépôt des dossiers pour la première session : dimanche 25 février 2018 (deux autres dates de dépôt pour 2018 seront communiquées ultérieurement).



Les dispositifs du contrat de filière « Livre en Nouvelle-Aquitaine » 2018-2020 sont en cours de finalisation. Ils seront proposés au vote des élus régionaux lors de la séance plénière du 26 mars 2018. Néanmoins, afin de permettre un traitement plus réactif des demandes, la Région propose aux professionnels d'anticiper le vote en mettant à disposition les formulaires de demandes de subvention. Les demandes reçues seront instruites sous réserve du vote du contrat de filière par les élus régionaux lors de l'assemblée plénière du 26 mars 2018 et par le conseil d'administration du Centre national du livre du 15 mars 2018.