Un nouveau directeur général pour la librairie Dialogues (Brest)

Suite à la mise en examen du cofondateur de la librairie Dialogues, à Brest, la famille s’est tournée vers un entrepreneur local. Jacques Jolivet a été nommé directeur général de la librairie et du groupe, voilà un mois. Mais ne prends la parole que maintenant.





ADEUPA, CC BY ND NC 2.0

ADEUPA, CC BY ND NC 2.0

« En septembre, ma fille a repris les Enfants de Dialogues. En octobre, j’ai racheté le Café Fleuriot. Ce même mois d’octobre est survenu un événement assez lourd pour déclencher la nécessité de faire les choses autrement, puisque Charles Kermarec est actuellement empêché de venir dans ses affaires et de les gérer », explique-t-il.Ainsi : « Sa famille m’a demandé de prendre en mains les affaires. Il fallait faire vite. J’ai accepté, simplement », souligne-t-il. La mise en examen pour agression sexuelle a été dévoilée le 16 octobre dernier . Le libraire avait immédiatement nié les accusations, qu’il qualifie de « mensongères, fruit d’une cabale minutieusement orchestrée dont le but est de [le] contraindre à quitter Dialogues ».Loin de vouloir remplacer ou prendre la place de Charles Kermarec – et se défendant surtout d’être libraire – il intervient plus au titre de manager, alors que la situation judiciaire du cofondateur pourrait fragiliser l’ensemble de la structure.Depuis, une trentaine de personnalités s’était manifestée pour apporter leur plein soutien à Charles Kermarec « Nous connaissons l’homme depuis bien des années, nous connaissons son attachement au livre, à la littérature, nous connaissons sa passion impérieuse pour l’entreprise unique qu’il a créée et sa fidélité non moins passionnée aux écrivains et aux lecteurs »via Le Télégramme