Un nouveau fulfilment centre d'Amazon en Allemagne ouvre ce 6 juillet

Consacré aux « petits produits », le « fulfilment centre » verra le jour début juillet 2020, et devra faciliter l’expédition, rendue plus rapide. Aucune livraison ne sera acceptée avant le 6 juillet dans cette plateforme qui regroupe l’ensemble de l’activité depuis la constitution de stocks jusqu’à l’envoi aux clients.Le recrutement des employés est en cours, et la firme promet de nouvelles informations prochainement. On pourra toujours faire un tour officiel des ces centres dans la vidéo présentée ci-dessous.Ou se pencher sur le reportage de CNBC qui fait le tour de la réalité des centres d’Amazon, en période de lutte contre le coronavirus. Des contrôles de températures, distribution de masques et autres « mesures drastiques » que la firme assure avoir prises pour garantir la sécurité des salariés.