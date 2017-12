Un open space relaxant et peuplé de livres au coeur de Tokyo

La chaîne japonaise de location de DVD, livres et autres produits culturels, Tsutaya, disposait encore d’une grande succursale à l’est de la gare de Shinjuku (Tokyo). Démoli, l’établissement a rouvert voilà quelques années, mais l’enseigne n’était pas satisfaite. Impossible de l’abandonner pour autant : il y avait quelque chose à faire... mais quoi ?







Ce 6 décembre a ouvert le Tsutaya Book Apartment, un espace des plus conceptuels, où les professionnels peuvent bénéficier d’un endroit pour coworking, tout en se relaxant avec des livres. Installé sur trois étages, le localest situé dans le gratte-ciel Shinjuku Sumitomo Building.

Pour 500 ¥ de l’heure (3,7 €), il est possible de profiter d’une connexion WiFi gratuite, et d’un bureau. Les lieux peuvent contenir 30 personnes maximum – et jouit surtout d’une situation géographique assez idéale, en plein centre de la ville. Imprimantes et iPad sont mis à disposition, et prochainement des ateliers et conférences seront également proposés.

On compte en tout 32 salles privatisables, et 42 places en open space. Il incarne, sociologiquement parlant, la concrétisation de ce que le Japon a recherché en tant que troisième lieu. Accessible avec une amplitude horaire totale – 24 h sur 24 – il dispose même d’un étage réservé aux femmes.

Pour le coup, il sera, moyennant un petit supplément, possible de prendre une douche.

Tous les détails, à cette adresse.