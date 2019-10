Un passage secret du XVIIe siècle, à Oxford, changé en bibliothèque

< >

L'université d'Oxford, la plus ancienne université britannique, abrite de nombreux secrets. Mais aussi pas mal d'étudiants : la direction souhaitait doter le St John's College d'une nouvelle succursale pour sa bibliothèque, pour désengorger les deux bâtiments existants.La cabinet d'architectes Wright & Wright, travaillant sur le projet, a découvert un élément intéressant : « Nous avons trouvé un passage secret, résultant de modifications opérées quatre siècles plus tôt, qui a permis de résoudre le problème. Il offrait une nouvelle entrée discrète, juste au point culminant de l’ensemble baroque qui conduit à l'espace du jardin [...]. »Tout en longueur, comme le passage secret qui lui a donné sa forme, la bâtiment se présente ainsi « à la fois comme un passage et une destination », soulignent les architectes. D'une surface totale de 1940 m2, le bâtiment allie salles de lecture et de conférence et îlots de travail, de lecture ou de repos.L'artiste Kirsty Brooks a créé des bas-reliefs à l'intérieur du bâtiment, tandis qu'une dalle verticale, à l'extérieur, a été sculptée par Susanna Heron et entourée d'eau, pour que les reflets animent l'ensemble...via Wallpaper