“Un plan d'urgence” de 5 millions € pour l'industrie du livre

accompagnement simplifié et renforcé du chômage partiel, délais de paiement des échéances sociales et/ou fiscales voire remises d’impôts directs, fonds de solidarité pour les petites entreprises, les indépendants et les micro-entreprises, lignes de trésorerie bancaires garanties par Bpifrance, etc.

« La crise sanitaire sans précédent qui touche notre pays frappe de plein fouet les acteurs de la culture. Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer leur survie. C’est l’avenir même de notre modèle culturel qui est en jeu », estime le locataire de la rue de Valois.Quarantaine, fermeture des établissements, annulation des événements : le ministre souligne combien la crise sanitaire frappe, tant pour l’économie que l’emploi. Les auteurs en avaient déjà appelé au Président de la République , suite à la fermeture des établissements scolaires, mais également au Premier ministre , insistant sur la fragilité de leur situation. « Il est aussi crucial de remédier aux conséquences de la situation sur les intermittents et les artistes-auteurs, qui sont au cœur de notre modèle de diversité culturelle », répond désormais Franck Riester.Et de reprendre la liste des mesures transversales de soutien aux entreprises, déjà exposées par le gouvernement :Par ailleurs, le remboursement des créances liées aux crédits d’impôt (cinéma, audiovisuel, international, spectacle vivant, production phonographique) pourra être accéléré en sollicitant la direction générale des finances publiques (DGFIP).En outre, chaque centre national — celui du livre pour l’édition — sera mobilisé pour apporter des réponses selon les difficultés exprimées. L’IFCIC adaptera également ses dispositifs afin d’accompagner les industries culturelles et créatives. Une franchise de remboursement en capital systématique de trois mois motivée par le contexte d’épidémie pourra par exemple être accordée.Pour la filière du livre plus spécifiquement, c’est un plan d’urgence qui se dessine.Une première enveloppe de 5 M€ est mise en place par le Centre national du Livre (CNL) pour répondre aux difficultés immédiates des éditeurs, des auteurs et des libraires. Les subventions versées par le CNL aux manifestations littéraires annulées pour des raisons sanitaires leur resteront acquises, pour les aider à faire face aux dépenses déjà engagées.Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à la rémunération des auteurs qui devaient participer à ces manifestations. Le CNL va en outre reporter les échéances des prêts accordés aux libraires et aux éditeurs.Enfin, le ministre de la Culture va prendre l’initiative de se rapprocher très prochainement des collectivités locales, très impliquées dans le financement de la Culture dans notre pays, pour unir leurs actions, afin de soutenir au mieux nos acteurs culturels.