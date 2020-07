Un plan de relance pour la Culture : l'Europe appelée à l'aide

photo : MichaelGaida CC 0

L’initiative, soutenue par le Conseil des écrivains et la Fédération européenne des éditeurs, demande au Conseil européen d’apporter un soutien financier. Le secteur culturel, après la crise du coronavirus, est des plus fragiles.« La manière dont les décideurs choisiront de réagir maintenant ouvrira la voie à la prochaine décennie de vie culturelle et créative de l’Union », indiquent les signataires.En tant que troisième employeur d’Europe, toute restriction dans les budgets de fonctionnement de ce secteur aurait des répercussions pour l’ensemble de l’économie.C’est qu’en dépit des messages forts portés par l’Union, « les propositions actuelles de plan de relance et de budget européen ne tiennent étrangement pas compte des besoins des secteurs culturels et créatifs », poursuivent-ils.Ils réclament ainsi de plus amples moyens, plus adaptés aux nécessités et aux circonstances. « Voici l’occasion pour l’UE de démontrer fortement qu’elle peut honorer ses valeurs. Le moment est venu pour l’Europe d’être ambitieuse et d’investir dans son avenir créatif. »Ce vendredi, une réunion des États est prévue, pour négocier et discuter d’un plan de relance Covid-19 et d’un nouveau budget. La lettre, adressée ce 13 juillet tente de s’inscrire dans ce nouvel agenda.« Nous avons besoin d’un plan qui ravive notre système culturel et inspire la prochaine génération d’Européens », conclut le courrier. Il est disponible ci-dessous