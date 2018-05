Un prêtre lègue 3,5 millions d'euros à la Bibliothèque municipale de Lyon

La Bibliothèque municipale de Lyon a reçu un legs inhabituel, à hauteur de 3,5 millions €. Une délibération du 20 novembre 2017, au conseil municipal de Lyon, accepte ainsi le don de Louis Perrin, prêtre de la ville de Lyon. Docteur en théologie, résidant à 200 mètres de l'établissement, Louis Perrin précise dans son testament son souhait « que ces biens ou le produit de ces biens servent à la Bibliothèque Municipale de Lyon ».

La Bibliothèque municipale de Lyon (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



3,5 millions €, la somme est bien sûr exceptionnelle, et Gilles Eboli, directeur de la BM de Lyon, réfléchit déjà aux usages qu'il sera possible d'en faire. « On est en train d’y réfléchir : est-ce que l’on va ouvrir un nouveau service aux usagers qui portera le nom de Louis Perrin ? Ou une salle dédiée ? Ou une nouvelle collection d’ouvrages ? » s'interroge-t-il auprès de LyonMag.com, qui dévoile l'information.

Peu d'informations ont été recueillies sur l'auteur de ce don, Louis Perrin : docteur en théologie, prêtre sans paroisse, il a indiqué dans son testament que toute sa fortune irait à la Bibliothèque municipale de Lyon, tandis que le capital de son assurance-vie reviendra à ses deux nièces.

Louis Perrin est également l'auteur d'un livre, Guérir et Sauver, paru aux éditions du Cerf en 1987.