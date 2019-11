Un prix d'architecture et de design urbain pour une incroyable bibliothèque

< >

Le studio Hollenstein et Stewart Architecture ont donc remporté le prix Sir Zelman Cowen d’Architecture publique ainsi que le prix National de design urbain pour leur réalisation.Les juges ont considéré que la bibliothèque de Green Square devait être présentée comme « un atout majeur dans son changement de conception ». La majeure partie du lieu est située dans le sous-sol, avec tout autour un bâtiment moderne et dynamique.« Le résultat témoigne de la générosité de cette stratégie. Il ouvre une grande partie du site en un espace accessible au public et garantit que la lumière du soleil pourra atteindre les commerces à venir », indiquent les juges. Le tout en apportant un confort global.En tout, 35 projets ont été primés, et 12 autres salués pour leur conception, reflétant toute la diversité des bâtiments conçus à travers l’Australie. On peut en retrouver l’intégralité à cette adresse