Un prix en Belgique pour les livres, un coût pour les libraires ?

Le prix du livre : un soutien à l’interprofession



Le Prix du livre est constitué à la base de deux textes de loi visant à « préserver la pluralité des canaux de vente et la diversité de la création afin de garantir au public le maintien d’une offre diversifiée, accessible et qualitative de livres ».



Le Prix du livre, c’est un prix propre à chaque livre dans les deux premières années de sa commercialisation (un an pour la bande dessinée) à Bruxelles et en Wallonie. En respectant le prix fixé par la maison d’édition dans tous les points de vente, on vise à préserver la création, la diversité éditoriale et le maintien d’un large réseau de librairies en Belgique Francophone.



La tabelle, majoration des prix des livres importés de France pratiquée par les importateurs, disparaîtra progressivement sur les nouveautés et les réimpressions. En 2019, la tabelle était plafonnée à 8 %. En 2020, elle l’est à 4 %. Au 1er janvier 2021, la tabelle aura complètement disparu des nouveautés et réimpressions.



Le prix de chaque livre librement accessible



Prixdulivre.be est construit autour d’une base de données de tous les livres commercialisés sur le territoire de la Wallonie et de Bruxelles. Ces informations commerciales rendues publiques sont collectées depuis les bases de données de Dilicom et de la Banque du livre. Les informations reprises sont dépendantes des métadonnées fournies par les éditeurs et les diffuseurs distributeurs.



À l’issue d’un appel d’offres public lancé à l’automne 2018, le PILEn (partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique) a été retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme organisme pour mettre sur pied et gérer le portail prixdulivre.be.



Prixdulivre.be : votre guichet de questions



Prixdulivre.be est également une source d’informations sur le Décret sur la Protection culturelle du livre et l’Accord de coopération, textes fondateurs du prix du livre à Bruxelles et en Wallonie et que vous retrouvez dans leur intégralité sur ce site. Une liste des questions concrètes les plus fréquemment posées y est également reprise. Enfin, Prixdulivre.be, c’est aussi la possibilité de poser directement les questions qui n’auraient pas de réponse dans les textes de loi ou dans la FAQ via l’onglet Nous contacter.



Les lettres belges francophones mises en avant



Petit plus, l’onglet Livres du moment vous suggère une liste de titres d’auteurs, autrices et maisons d’édition belges ou liés à des événements littéraires belges à découvrir.



Les Prix littéraires belges francophones sont à l’honneur de cette première sélection du portail Prixdulivre.be ; il vous est proposé un focus sur les prix littéraires 2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les derniers Prix Rossel, Prix Première, Prix SCAM et Prix Bernard Versele de la Ligue des Familles sont également épinglés.



Vous avez des questions sur le décret relatif à la protection culturelle du livre ? Vous vous trouvez en librairie et vous ne vous expliquez pas une différence de prix ? Vous êtes professionnel du livre et un point précis du décret vous taraude ? Sur prixdulivre.be, trouvez la bonne réponse en quelques clics !



Prixdulivre.be concerne le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; pour tout savoir sur le prix du livre en Flandre, le site Boekenprijs est fait pour vous.



Précisons que le 3 février dernier, le Syndicat des libraires francophones de Belgique avait dégainé un gentil courrier à l’attention de Dilibel — la structure de diffusion/distribution de Hachette, sise outre-Quiévrain. Dans ce dernier, les libraires tenaient à sensibiliser le groupe « aux changements de politique commerciale ».En effet, à compter du 1er janvier 2020, les remises ont été diminuées de 1 %, ainsi que l’a assuré le directeur de la société, Patrick Moller. Redoutant « une baisse de marge relativement importante », Dilibel prendrait des mesures difficiles à comprendre.Selon nos informations, Hachette n’a pour l’heure pas encore bougé — bien que le directeur de Dilibel ait pris contact avec le SLFB. Ce dernier n’envisageait pour autant pas de remettre le point de remise, mais serait dit prêt à soutenir la marge des libraires avec des mises en place particulières.« Ceci dit, ce n’est pas une bataille contre Dilibel (les libraires sont en général professionnellement et humainement parlant satisfaits du travail de Dilibel), c’est plutôt une sonnette d’alarme vis-à-vis de Hachette qui fait systématiquement payer aux libraires toutes baisses de sa marge », nous précise-t-on.