Un problème de géographie dans les rayons livre de la Fnac ?

Magasin Fnac (Domaine Public) Magasin Fnac (Domaine Public)

Considérer nos auteurs comme étrangers à la littérature française est non seulement méprisant car on les relègue à une petite étagère loin des têtes de gondoles mais témoigne surtout de cette autonomatisme qui consiste à tjrs nous exclure. — Gabriel Serville (@GabrielServille) August 17, 2019

Peut-être est-ce un rayon thématique plus que par auteur? Car dans le rayon Afrique figure Lawrence Hill, canadien... Mais pourquoi Littérature étrangère ? Et pourquoi Natacha Appanah, mauricienne, au rayon Antilles? Ils ont peut-être confondu Antilles et dom-Tom? Pas pro.. — Caroline de Malet (@demaletcaroline) August 18, 2019



“La représentativité des outre-mer”





Selon lui, la question du problème de place dans les magasins est un « aveu de manque de volonté » de la part de la Fnac. Gabriel Serville confie à Outre-mer la 1ère : « Je veux que la population comprenne que les territoires d'Outre-mer font partie de la République. Et s'il faut passer par une explication géographique, pourquoi pas. On peut imaginer des explications : il y a les Antilles, les Petites Antilles, les Grandes Antilles et la Guyane. »

Député de la 1re circonscription de la Guyane, Gabriel Serville a agité les réseaux sociaux avec son message. Il s’étonne, dans celui-ci, de trouver des auteurs originaires des Départements d’outre-mer rangés dans le rayon des livres étrangers.Il écrit : « Bonjour @Fnac merci de m’expliquer quel cheminement vous a amené à classer les auteurs Antillais et Guyanais dans “Roman étranger”. »Il poursuit dans un autre tweet : « Considérer nos auteurs comme étrangers à la littérature française est non seulement méprisant, car on les relègue à une petite étagère loin des têtes de gondoles, mais témoigne surtout de cette autonomatisme qui consiste à toujours nous exclure. »C’est à BFMTV que la Fnac a répondu, disant qu’ils souhaitent « proposer le parcours le plus simple pour les clients », et que ce classement regroupait l’ensemble des auteurs de l’archipel, et non uniquement ceux venant des Départements d’outre-mer. Mais la porte-parole de l’enseigne rajoute : « Idéalement, la classification serait plus précise avec une sous-catégorie », mais selon elle, ils sont parfois confrontés à un manque de place.Bien que les Antilles, en tant que zone géographique, ne se composent pas uniquement des DROM-COM, comme le précisent de nombreuses réponses au tweet, elles abritent néanmoins la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Port-Martin, Saint-Barthélemy, qui relèvent de la France d'Outre-mer.Dans un tweet, Caroline de Malet, journaliste au Figaro, souligne également que l’on peut trouver dans la sous-catégorie « Romans Antilles », les titres de l’auteure Nathacha Appanah, qui est pourtant originaire de l’île Maurice dans l’océan Indien.Contacté par le HuffPost , l’élu guyanais explique : « Je vais adresser un courrier tout ce qu’il y’a de plus officiel à la direction de la Fnac, car je ne peux me contenter de leur réponse. Au-delà de la question de savoir pourquoi considérer les auteurs antillo-guyanais comme étrangers, l’enjeu c’est bien celui de la représentativité des Outre-mer. »