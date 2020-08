Un procès à 3 millions £ pour Elton John et son autobiographie

3 millions £ réclamés

Lors de l'enregistrement de son album Two Low For Zero, en 1983, à Londres, Elton John travaille avec une ingénieure du son, Renate Blauel : un an plus tard, en Australie, leur mariage est célébré. Leur relation aboutira à un divorce, après quatre années de vie commune, en 1988 : un accord entre les deux époux est alors signé, qui contiendrait des clauses portant sur les détails de leur mariage, selon la plaignante Renate Blauel.L'ex-épouse d'Elton John attaque en effet ce dernier en justice, selon des documents déposés auprès de la Haute Cour de justice de Londres. D'après Renate Blauel, Rocketman et Moi, Elton John dévoilent des éléments intimes de leur mariage et de sa vie privée, des révélations qui auraient provoqué des « troubles mentaux durables ». Et les deux œuvres iraient à l'encontre des clauses signées par Elton John à l'occasion du divorce.Selon la plaignante, plusieurs passages de l'autobiographie du chanteur « déforment sérieusement la nature de leur relation » : par exemple, l'ouvrage indique que leur mariage, d'emblée, ne devait pas déboucher sur une famille, ce que dément Blauel. Le couple aurait « tenté d'avoir des enfants au cours de cette période ensemble, sans succès », indique la plainte. Le passage en question n'a pas été retiré du livre, malgré une demande qu'aurait faite l'ex-femme d'Elton John.Par ailleurs, Blauel n'aurait été à aucun moment consultée pour son apparition dans Rocketman, sous les traits de l'actrice Celinde Schoenmaker.Selon la BBC , 3 millions £ de dommages et intérêts sont réclamés par Renate Blauel et sa défense, à en croire la réponse apportée par Elton John à la plainte initiale. Les avocats du chanteur-compositeur assurent que ce dernier était conciliant au moment de l'écriture de son livre, et aurait accepté le retrait de plusieurs passages portant sur son mariage avec Blauel.La défense de l'artiste a confirmé l'existence d'un accord entre les deux ex-mariés, mais démenti toute rupture de ce contrat et l'existence de « troubles psychologiques » causés par la publication du livre et la sortie du film.« Elton est choqué et attristé des demandes de Renate après 30 années de divorce à l'amiable, dans un respect mutuel, surtout qu'il a toujours fait son éloge en public », indique une source proche du chanteur auprès de la BBC. La Haute Cour devrait prochainement se prononcer sur les suites données à la plainte.