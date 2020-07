Un programme estival et littéraire sur RTL

Crédit photo : Josué Goge CC BY 2.0

Tous les samedis et dimanche matins à partir 6 h 42, du 11 juin au 23 Juillet, Laurent Marsick proposera des lectures pour petits et grands à emporter pour l’été. Le samedi en fin de chronique, le présentateur de la matinale, mêlant esprit de Noël et tradition estivale, fera gagner une « valise » de livres de la maison d’édition L’Ecole des loisirs. Avec 7 semaines d’été, ce sont donc 7 valises, composées de 9 livres qui seront proposées.Le dimanche, des livres d’autres maisons d’édition seront mis en avant dans la chronique du journaliste.Bernard Lehut, quant à lui, reviendra dès le 6 juillet avec les « Chemins d’Ecrivains » tous les dimanches à 12H45. À l’occasion des 10 ans de l’émission, le présentateur reviendra avec une sélection de 7 billets qui ont marqué le format. Au programme :Dimanche 12/7 : Jean d'Ormesson en CorseDimanche 19/7 : Jean-Christophe Rufin à Saint-Nicolas-de-Véroce (Haute-Savoie)Dimanche 26/7 : Tatiana de Rosnay à LondresDimanche 2/8 : Joël Dicker à GenèveDimanche 9/8 : Delphine de Vigan à Yerres (Essonne)Dimanche 16/8 : Pierre Lemaitre du côté de chez Proust à Illiers-Combray (Eure-et-Loir)Dimanche 23/8 : Patrick Modiano au jardin du Luxembourg à ParisDe quoi passer un été sous le signe de la culture.