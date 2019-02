Un projet pilote pour favoriser la lecture chez les étudiants handicapés

(Photo d'illustration : La Rotonde de l'Université de Virginie, abritant la bibliothèque universitaire. Crédit : Wikimedia Commons ) (Photo d'illustration : La Rotonde de l'Université de Virginie, abritant la bibliothèque universitaire. Crédit : Wikimedia Commons )

The Andrew W. Mellon Foundation has awarded a grant for a partnership including @UVA to improve access to educational/instructional texts for students with print disabilities: https://t.co/rUHl283Omu @MellonFdn — UVALibrary (@UVaLibrary) 11 janvier 2019



Le partenariat avec Internet Archive

La population d'étudiants handicapés des établissements d'enseignement supérieur a considérablement augmenté au cours des dernières décennies et beaucoup d'entre eux souffrent notamment de troubles visuels. Ces étudiants ont besoin d'un texte reformaté, de logiciels de synthèse vocale ou d'autres formes de diffusion audio. Et toutes les universités ne possèdent pas de ce genre d'outils.Pour y remédier, le projet pilote « Federating Repositories of Accessible Materials for Higher Education » a été lancé par le bibliothécaire universitaire John Unsworth. Il a été récemment financé par une subvention de 1 million $ accordée par la fondation Andrew W. Mellon pour l’Université de Virginie, principale institution participant à l'expérimentation.La subvention permettra la création d’une infrastructure de bibliothèque à l'Université de Virginie appelée EMMA (Matériels pédagogiques rendus accessibles), qui gérera l’authentification, la recherche, la sélection et le téléchargement de fichiers.EMMA mettra en relation les bibliothécaires universitaires et les responsables des services aux personnes handicapées.Le programme comprend six autres universités : l'Université George Mason, l'Université A & M du Texas, l'Université de l'Illinois, l'Université du Nord de l'Arizona, l'Université du Wisconsin-Madison et l'Université Vanderbilt.Il a pour but le développement des textes adaptés et la réduction du délai d’exécution pour la remise de ces textes aux étudiants et professeurs. Il favorisera également de nouvelles collaborations sur les campus. Cela permettra aux bibliothèques universitaires de fournir une aide concrète aux besoins en matière d'apprentissage des étudiants souffrants de troubles visuels.Le rôle de l'Internet Archive dans ce projet est de faciliter le recours à des ouvrages aux lecteurs handicapés. Leur programme actuel, « Qualifying Authorities for Print-Disabled Access » , permet déjà à toute organisation travaillant avec des personnes handicapées de bénéficier de plus de 1,8 million de livres numérisés.Le projet « Federating Repositories of Accessible Materials for Higher Education » s'appuiera sur ce grand référentiel numérique, ainsi que sur HathiTrust et Bookshare, pour fournir un réseau de stockage et de distribution pour les étudiants handicapés.Internet Archive participera en effet à la fois pour fournir des exemplaires numériques initiales (à des fins de correction) et pour recevoir et conserver des fichiers de livres restaurés. Ces livres améliorés peuvent ensuite être partagés avec d'autres écoles et organisations offrant des services aux personnes handicapées. Ils peuvent également être utilisés comme point de départ pour une conversion ultérieure en formats supplémentaires (tels que le braille), nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces lecteurs.Unsworth pense que ce partenariat « englobera un jour de nombreuses autres universités, améliorera la prestation des services de bibliothèque et en réduira les coûts, et enfin aidera les universités à offrir à tous les étudiants des conditions équitables ».Via infodocket