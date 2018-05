Un projet, un mécène : le Fonds Decitre reçoit le Prix du mécénat culturel

A l’occasion de la deuxième édition des prix « Un projet, un mécène », Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la Communication, a remis le Prix du mécénat culturel au Fonds Decitre pour son action en faveur de l'accès aux livres et à la culture.





Créé en 2011 par Guillaume Decitre, sa famille et les équipes de Decitre pour favoriser l'accès aux livres et à la culture, en particulier à destination des enfants et des personnes défavorisées, le Fonds Decitre a vu son travail récompensé lundi 14 mai par le Prix du mécénat culturel, catégorie « Livre et Bibliothèque », remis par Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la Communication.Impliqué depuis sa création dans de nombreux projets locaux, nationaux et internationaux d'accès aux livres et à la lecture, c'est plus précisément le travail du Fonds Decitre sur les Boîtes à Lire (plus de 250 installées aujourd'hui à travers la France), qui a été récompensé par le prix du mécénat culturel dans le cadre d' « Un projet, un mécène ».

Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la Communication, a notamment salué les Boîtes à lire comme « des lieux de vie accessibles 7 jours sur 7, 24 h sur 24, où les habitants d’un quartier peuvent se rassembler pour échanger des livres. »

Pour Guillaume Decitre, Président du Fonds et du groupe Decitre, « ce prix vient avant tout récompenser le travail d’une équipe passionnée et convaincue par sa mission d’accès à la lecture. À côté du travail réalisé en partenariat avec le Samu social et des associations comme Lire et Faire Lire, Sport dans la ville ou la Fondation Mérieux, les Boîtes à lire du Fonds Decitre ont d’ores et déjà convaincu plus de 250 mairies et collectivités. Des dizaines de milliers de lecteurs bénéficient de ces équipements et d’autres en profiteront bientôt grâce au développement continu de celles-ci. »



