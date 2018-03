Un “PSE d'urgence” pour France Loisirs, avec 450 emplois concernés

Le PDG d’Actissia, Adrian Diaconu, avait assuré que le nouvel écosystème de l’entreprise, regroupant France Loisirs, Le Grand Livre du mois et Chapitre.com, serait articulé autour du livre. Pourtant, le groupe entrait dans un processus de redressement judiciaire, à compter de fin novembre. Le projet, validé par le tribunal de commerce, s'accompagnait de six mois de période d’observation.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« J’ai repris l’entreprise en 2015 en état de liquidation. J’ai investi personnellement et directement 20 millions d'euros dans l’entreprise. J’ai entamé un programme de transformation d’un modèle qui n’était plus adapté au nouveau paysage concurrentiel et notamment l’arrivée d’Amazon », affirme le PDG d’Actissia auprès d’ActuaLitté.

En décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris avait validé la demande d’un plan de continuation — manière d’obtenir plus de temps pour trouver un partenaire industriel. Adrian Diaconu expliquait avoir depuis lors porté le groupe qui comptait 2500 salariés à la reprise, avec un chiffre d’affaires pour l’année 2017 qui pointait à la baisse, à 185 millions €, contre 217 millions € en 2016.

Sur l’année passée, poursuit le PDG, il faudrait donc retenir « des avancées significatives, compte tenu de l’impossibilité de lever les fonds nécessaires à l’achèvement de la transformation ». D’autant plus que 2017 fut l’une des années parmi les plus difficiles pour le secteur du livre au cours des quinze dernières années.

Un PSE d'urgence pour l'entreprise



Après l’entrée en procédure de redressement judiciaire, ce 1er décembre 2017, le groupe disposait de six mois d’observation — mais aucun partenaire n’avait encore été identifié. Or, indique Adrian Diaconu, il semblerait qu’un soutien se soit manifesté, avec l’arrivée d’un opérateur qui exerce dans les domaines de l’internet, des arts et des médias. Aucun nom n'est encore avancé à cette heure.

« Compte tenu de la situation critique de la trésorerie, un PSE d’urgence va être proposé au juge commissaire par les administrateurs judiciaires », indique Adrian Diaconu. Et d’ajouter : « C’est une mesure d’urgence nécessaire pour trouver une solution de sortie avec le partenaire identifié. »

Pour ce faire, 450 salariés, sur les 1800 que compte désormais le groupe, seront concernés par le PSE, lequel a été élaboré avec « l’adhésion des partenaires sociaux », précise le PDG. À cette heure, l’ensemble du personnel a été informé — et serait « conscient que toutes les solutions ont été recherchées avant d’en arriver à ce PSE ».

La Direccte et le juge commissaire doivent encore valider le Plan de sauvegarde de l’Emploi. « Toutes les informations sont aujourd’hui positives », nous assure le PDG.