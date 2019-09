Un pupitre de lecture lumineux pour personnes atteintes de troubles dys

Lexilight 2.0



Aujourd’hui, plus de 700 millions de personnes à travers le monde sont touchées par la dyslexie. Celles-ci rencontrent quotidiennement des obstacles face à lecture et à l’écriture. C’est afin de pallier ces maux que Albert Le Floch et Guy Ropars, deux chercheurs en physique de l’université de Rennes, ont imaginé Lexilight, une lampe LED de bureau ou de chevet pensée pour aider l’apprentissage des personnes dyslexiques.Soutenu par le Fonds d’Actions Christophe Février, le projet a été réalisé par les équipes de Thomas Watt Lighting Pro.Les chercheurs estiment que la dyslexie peut être soulagée grâce aux lampes LED qui augmentent au maximum les contrastes et améliorent le rendu des couleurs. Lexilight se révèle l’aboutissement et la concrétisation de leurs recherches, et dispose de deux fonctionnalités : un premier bouton permet de détacher les lettres et un second ajuste la netteté. L’innovation est de ce fait une aide à la lecture ainsi qu’à l’écriture.D’après les tests de l’équipe, elle est efficace pour 90 % des sujets. Par ailleurs, à lampe LED correspond également économie d’énergie, qui garantit une baisse de la facture d’électricité de 50 % par rapport à une ampoule traditionnelle.De Lexilight et de son acharnement à répondre aux besoins des personnes touchées par la dyslexie est née une communauté : LexiLab, qui rassemble parents d’enfants dyslexiques, spécialistes de l’éducation, orthophonistes, etc. Cette communion est le fruit d’une volonté d’échanger et de se perfectionner autour de son expérience avec Lexlight et de la dyslexie en général, permettant ainsi d’améliorer et de corriger le produit ainsi que d’imaginer les projets et les solutions de demain.C’est dans cette volonté de se perfectionner et d’accompagner le mieux possible les personnes dyslexiques que verra prochainement le jour la nouvelle Lexilight dite « Lexilight 2.0 ».Plus puissante que son aînée, elle est également dotée de réglages plus précis : le flux lumineux est désormais ajustable et permet de lire dans toutes les conditions. Le design a également été repensé afin d’assurer une synergie parfaite entre ergonomie et esthétique.Le choix des matériaux a lui été effectué sur base de retours d’utilisateurs pionniers. Ces derniers auront par ailleurs la possibilité de demander un échange gratuit avec la nouvelle lampe dès sa commercialisation, par ailleurs disponible dès septembre 2019 au prix de 549 euros et garantie dix ans.