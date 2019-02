Un recueil de poèmes réunit sourds et entendants grâce à l'art

L'ouvrage est composé de deux poèmes. L’un sur le thème de la couleur rouge et l’autre sur le thème de la couleur bleue. Ils visent à favoriser la communication et la compréhension entre tous, grâce à son interprétation graphique. Avec cette oeuvre, l'auteure-illustratrice Pénélope espère donner aux sourds leur propre livre de poèmes et sensibiliser les lecteurs à la poésie de la langue des signes.« En septembre 2017, j’ai proposé à Levent Beskardès, comédien-poète sourd, de créer des poèmes sur le thème des couleurs dans le but de réaliser un livre, explique Pénélope, je souhaite donc concevoir un nouveau livre en accordéon de façon à transcrire la fluidité du poème et de la langue des signes, des aplats de couleur scandent visuellement l’ouvrage pour créer une gamme colorée ».Le travail en collaboration pour la création d’un livre entre un poète-comédien sourd et une auteure-illustratrice entendante est une expérience inédite, qui n’a été possible que « grâce au langage universel de la création artistique et à la volonté de réunir les univers sourd et entendant ».Pénélope et les INJS (Institut National de Jeunes Sourds) de Paris et de Metz travaillent ensemble depuis 2012 avec l’aide de l'interprète Monique Gendrot. Amour… Rougeest le troisième ouvrage de l'auteure-illustratrice en langue des signes après Des Mains Pour Dire Je T'Aime et Parle avec les Mains.Levent Beskardès est né en Turquie. Il a joué dans des dizaines de pièces de théâtre. Il a écrit et dirigé quatre pièces à Istanbul, Paris ainsi qu'au Japon pour le théâtre consacré aux malentendants. Il participe à de nombreux festivals pour sourds et expose ses ouevres à New York, Genève, Stockholm, Paris, Strasbourg et Lille.Le livre sera disponible à partir du 7 mars 2019 aux Éditions des Grandes Personnes. Il est accompagné de plusieurs expositions de dessins, spectacle de poèmes en langue des signes, interventions, petits ateliers en langue des signes et d’une vidéo accessible sur le site des Éditions des Grandes Personnes.[à paraître 7/03] Pénélope, Levent Beskardès - Amour... Rouge - Éditions des Grandes Personnes - 9782361935511- 16,50 €