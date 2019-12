Un regard de Kendall Jenner, et un livre peut devenir un succès

Kendall Jenner, en 2015 (Walt Disney Television, CC BY-ND 2.0)

Il aura suffi d'un paparazzo pour fournir à une auteure la meilleure campagne de communication imaginable. Au cours de l'événement d'art contemporain Art Basel de Miami, Kendall Jenner a été surprise sur le fait, en pleine lecture, sur un yacht. Entre ses mains, Tonight I’m Someone Else, un recueil d'essais signé par Chelsea Hodson, auteure résidant à Brooklyn et professeure au Bennington College, dans le Vermont.Le site people TMZ, qui publie la photo, identifie le livre entre les mains de la mannequin, pour apporter plus de précisions, et fournit le titre et l'auteure. Moins de 24 heures après la parution de l'article, le livre s'est retrouvé en tête des ventes, et même indisponible sur Amazon : des milliers de fans de la jeune femme se sont empressés de suivre son conseil de lecture.Autre livre, mêmes effets, avec Black Swans d'Eve Babitz, auteure américaine particulièrement connue pour ses écrits sur la ville de Los Angeles. Encore une fois, le succès a été au rendez-vous après l'intérêt porté par Jenner. Le succès des ouvrages est d'autant plus impressionnant que ces titres ne se destinent pas forcément, à l'origine, au grand public...Les premières surprises sont les auteures elles-mêmes : « Je pense que tout écrivain, dans un sens, veut avoir un lectorat, et j'espérais personnellement que mon livre soit lu par des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi », note ainsi Chelsea Hodson. « Alors je suis très reconnaissante envers Kendall Jenner et même ces tabloïds pour m'avoir permis de réaliser ce souhait un an et demi après la publication de mon livre. »Sans avoir officiellement ouvert son club de lecture comme Emma Watson, Kendall Jenner fait parfois apparaitre ses lectures dans des « stories » Instagram et ce, sans qu'une logique de sponsoring n'entre en jeu — un éditeur ou un auteur paierait alors pour que son livre soit mis en avant. L'effet sur les ventes est ainsi décuplé.Comme le rappelle W Magazine , le phénomène n'est pas si nouveau : il y a plusieurs décennies, la photographie d'une icône de la mode et du cinéma comme Marilyn Monroe en train de lire Ulysse de James Joyce relançait elle aussi l'intérêt autour du livre.Et les mannequins Gigi et Bella Hadid ont fait concurrence à Jenner en s'affichant récemment avec plusieurs livres en main , dont, lecture plus consensuelle, le dernier livre de Stephen King...