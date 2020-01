Un résultat de 280,5 milliards $ en 2019 pour Amazon

pixabay licence



Jeff Bezos pourra une fois de plus se demander que faire de son argent : 232,9 milliards $ en 2018, et près de 48 milliards $ de mieux en 2019. L’entreprise affiche surtout un bénéfice de 11,6 milliards $, propulsé par le quatrième trimestre : 87,4 milliards $ réalisés contre 72,4 milliards $ l’année précédente.Ces données financières communiquées par l’entreprise s’accompagnent évidemment de quelques commentaires joyeux du grand patron. Selon lui, les clients Prime augmentent d’année en année, avec plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde.Et pour les clients Prime, la livraison de tout ce qui touche à l’épicerie est effective dans un délai de deux heures, depuis le Amazon Fresh et Whole Foods Market, pour plus de 2000 villes américaines. À ce titre, les commandes d’épicerie ont doublé en l’espace de 12 mois.Pour Nicholas Hyett, analyste de Hargreaves Lansdown, les résultats d’Amazon, malgré une politique d’investissements accrus, montre une dimension exceptionnelle. En effet, les analystes prévoyaient une inversion de la tendance, avec des bénéfices en recul, mais tout le monde s’est fait prendre par surprise.Quant au marché du livre, l’ADN originel de la société, il n’est évoqué qu’à la marge. Les auteurs passés par Kindle Global Publishing (KDP) Select Global Fund ont perçu plus de 300 millions $ à se partager.Et pour ce qui est de l’autopublication, elle atteint des sommets : « Des milliers d’auteurs indépendants ont gagné plus de 50. 000 $, avec plus d’un millier dépassant les 100.000 $ », assure-t-on.