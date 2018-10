Un salon du livre ne peut pas bannir un éditeur pour cause d'extrême droite

La décision en appel rendue le 15 octobre dernier en Belgique aura des conséquences sur les mondes culturels et politiques néerlandais et, peut-être, européens. Les organisateurs de la Foire du Livre d'Anvers, Boek.be, n'ont pas eu gain de cause face au groupe d'édition Egmont, qu'ils avaient banni de l'événement en l'accusant d'être un instrument politique du parti d'extrême droite Vlaams Belang.

Grand groupe médiatique danois à l'activité particulièrement forte dans les pays nordiques et scandinaves, Egmont a obtenu gain de cause ce lundi 15 octobre devant la cour d'appel d'Anvers, qui a confirmé une décision prise en première instance. La cour a ainsi jugé que l'exclusion de l'éditeur de la Foire du Livre d'Anvers, effective à partir de 2016, relevait d'un acte discriminatoire.

Précision importante, le syndicat des éditeurs local a également été cité dans la plainte déposée par Egmont : le Groep Algemene Uitgevers (GAU) avait en effet refusé la candidature du groupe d'édition pour rejoindre ses rangs, arguant que ses publications étaient contraires aux valeurs portées par le syndicat.

Fondé en 1878, le groupe Egmont, à l'origine nommé Gutenberghus, est accusé depuis quelques années d'être devenu la maison d'édition officielle de l'extrême droite belge et des membres du parti Vlaams Blang, qui prône l'indépendance de la Flandre et le nationalisme. D'ailleurs, deux membres du parti, Barbara Pas et Gerolf Annemans, avait rejoint Egmont pour contester la décision de la Foire du Livre d'Anvers.

Les nationalismes dans les foires du livre



Dans leur plaidoirie, les avocats du groupe éditorial ont mis en avant la présence à la Foire du Livre d'Anvers de l'éditeur EPO, lui-même associé avec une idéologie d'extrême gauche. Les organisateurs de la Foire, eux, mettaient en avant le fait qu'Egmont n'était pas membre du Groep Algemene Uitgevers, ce qui faisait obstacle à la location d'un stand. Les ouvrages d'Egmont étaient disponibles sur la Foire, par l'intermédiaire d'autres vendeurs, précise Boek.be.

Néanmoins, la décision rendue en première instance, qui avait permis à Egmont d'obtenir un stand au cours de l'édition 2017, a été confirmée par la cour d'appel. Boek.be et le GAU ont été condamnés à verser 650 € d'indemnités à Vlaams Belang, Gerolf Annemans et Barbara Pas, qui ont tous deux publié des livres chez Egmont.



Par ailleurs, le syndicat des éditeurs devra accepter la candidature d'Egmont, sous peine d'une amende de 10.000 €. « La Foire du livre ne s'oppose pas aux livres de convictions politiques de droite ou de gauche. C'est une foire de tous les livres et de toutes les opinions. Elle l'a prouvé pendant plusieurs décennies. La Foire du livre est imminente et faire de cette grande fête du livre un succès est notre priorité », ont indiqué le GAU et Boek.be.

La montée des nationalismes en Europe porte des conflits politiques de plus en plus violents au sein des foires du livre : l'année dernière, la présence d'un éditeur d'extrême droite à la Foire du Livre de Francfort avait soulevé l'indignation, tandis que la foire du livre de Göteborg, en Suède, a annoncé cette année qu'elle avait banni les éditeurs d'extrême droite de l'événement après de nombreuses menaces de boycott de la part d'auteurs et d'éditeurs internationaux.



via VRT, GVA