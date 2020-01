Un sensationnel pavillon de lecture en plein air, pour explorer et apprendre

< >

L’endroit impressionne immédiatement par les ondulations de la structure en bois, dans un couloir où se font face des livres, à perte de vue. Le Pavillon se veut une invitation à la découverte, « ludique et accueillant », loin des lieux classiques de la lecture — le tout en plein air. Explorer et apprendre, tout à la fois, deux activités qui s’entremêlent au long de quelque 40 mètres de cette bibliothèque serpentante, de 12 mètres de large.Étagères et bancs, sur plusieurs niveaux, se répondent, avec près de 12.000 livres à consulter, au gré de sa marche.Mais cette réalisation stupéfiante s’ancre aussi dans une perspective humaniste : elle répond aux objectifs posés par l’ONU. D’ici 2030, dans ses préconisations, l’organisation souhaite améliorer l’alphabétisation des jeunes et des adultes. Le Pavillon, par son approche insolite, devient l’approche choisie pour encourager et faciliter l’accès aux livres.En effet, près de 750 millions de personnes âgées de 15 ans et plus n’ont toujours pas les compétences premières en matière de lecture et d’écriture, indiquait l’ONU. Or, le lien entre illettrisme et société se constate dans de nombreuses études : la réduction de la criminalité, de la pauvreté, l’amélioration de la santé ou encore l’obtention d’un emploi sont intrinsèquement liées à la littératie.L’ondulation de cette double structure modulaire, l’allée centrale qu’elle encadre, tout concourt à inventer un nouvel espace de lecture. Les 3600 différentes pièces ont été préfabriquées et assemblées en une semaine sur place, mais surtout conçues pour être facilement démontables. De la sorte, le BookWorm Pavillon voyagera à travers l’Inde sans peine.Inutile cependant de se précipiter à Bombay : le musée n’accueillait le Pavillon que jusqu’en décembre 2019. Les ouvrages ont, depuis, été offerts à des ONG et à des enfants. Son prochainement emplacement n’a pas encore été dévoilé : il fera le plein de livres lorsque sera trouvée sa prochaine étape.Il doit dans tous les cas voyager à travers le pays, tant dans les zones rurales qu’urbaines, avec ce message : apporter l’autonomisation par l’éducation. En tout cas est-ce là le souhait du cabinet d’architecture fondé par Nuru Karim.via Dezen - photos Sameer Chawda.