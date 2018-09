Un simulateur pour calculer le montant de ses droits d'auteur

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0



L’objet est encore en version bêta, des bugs peuvent apparaître, mais l’intention est bien là : à partir d’une feuille de calcul changé en application web, tout auteur dispose d’une première solution pour mesurer ses droits.

En travaillant sur une version web, j’ai souhaité faire tout le contraire : le rendre à la fois le plus simple possible et le plus ouvert possible. J’ai intégré une aide au remplissage. J’ai aussi fait en sorte que les éventuelles incohérences de saisie soient bien signalées à l’utilisateur.

Côté fonctions, on peut ajouter autant d’auteurs que nécessaire, autant de paliers de droits, mettre des prix par page ou en global, gérer le fixe, l’avance, etc. Enfin, une option particulièrement utile est le calcul de la proportionnelle.