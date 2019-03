Un site de la papeterie Arjowiggins met la clé sous la porte, 600 salariés désoeuvrés

Manifestation à Angers, jeudi 28 mars, via Twitter

Petit rappel, le 8 janvier dernier, le tribunal de commerce de Nanterre avait mis brutalement deux sites de la société Arjowiggins en redressement judiciaire pour une dette de 200.000 €. Il s’agissait de ceux de Bessé-sur-Braye (Sarthe) et de Saint-Mars-la-Brière (Sarthe). La librairie Bulle avait alors décidé de venir en aide aux salariés en commandant un recueil de dessins aux deux usines. Mais cela n’aura pas suffi.Le tribunal de commerce de Nanterre vient en effet d’annoncer le placement de l’usine de Bessé-sur-Braye en liquidation judiciaire. Filiale de Sequana, Arjowiggins était la septième entreprise européenne d’industrie papetière et le site de la Sarthe, un des plus gros employeurs du département avec près de 600 salariés.