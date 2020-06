Un soutien de 400 millions $ pour l'industrie culturelle du Québec

photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Pour l’année 2020, le budget de la culture est donc revu amplement à la hausse : 971 millions $, soit 26 % de mieux qu’en 2019. Et cette somme, significative, de 400 millions $ qui viendra aider les structures. De fait, 109 millions ont déjà été répartis aux organismes culturels (devancement de crédits et prêts administrés par la SODEC).« Pour le secteur québécois de l’édition de livres, les nouvelles sommes, qui transiteront par la SODEC et ses programmes d’aide déjà existants, sont salutaires et fourniront aux maisons d’édition d’ici des munitions supplémentaires et nécessaires pour traverser la crise actuelle », indique l’Association nationale des éditeurs de livre (ANEL), dans un communiqué.Pour les structures types librairie, éditeurs, distributeurs – mais également institutions muséales, etc. – un budget de 71,9 millions est prévu. Avec pour principal objectif de bonifier les mesures d’aide financière existantes liées au livre et à l’édition. (voir ici le détail Une aide de 14 millions $ pour les projets numériques a également été mise en place : elle porte sur les projets de diffusion des produits culturels en ligne, de transformation numérique, de création de productions culturelles adaptées à la diffusion numérique, d’infrastructures numériques, de développement et de mise en place d’outils de commercialisation numérique.Ajoutons que pour soutenir les artistes et les écrivains dans leur création, une enveloppe de 6,5 millions $ a été allouée — notamment à travers des programmes de bourse revus. « Que la ministre se soucie de la santé financière des créateurs constitue pour l’ANEL un soutien probant à notre culture et notre littérature », insiste Arnaud Foulon, président de l’ANEL.Les festivals et événements artistiques et culturels profiteront de 5,9 millions $ d’aides financières, également revues.Enfin, la ministre explique vouloir financer la production artistique par l’intermédiaire d’appels d’offres. « Les mesures inédites et les investissements que nous annonçons aujourd’hui offriront au milieu culturel l’élan dont il a besoin pour se redéployer », souligne Nathalie Roy.