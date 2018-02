Un tarif juste pour l'envoi de livres, pour “sauver les libraires et les petits éditeurs”

Depuis le mois de janvier 2015, les éditeurs, particulièrement les plus petits, et les libraires font face à une augmentation des tarifs postaux pour l'envoi de livres. Quand le livre n'excède pas les 3 centimètres, tout va bien : mais une fois cette épaisseur dépassée, le prix d’expédition est aligné sur celui du Colissimo, ce qui double la facture. Plusieurs actions ont déjà été entreprises, et la question portée à l'Assemblée nationale : une nouvelle pétition espère faire changer les choses.

(photo d'illustration, Rina Sergeeva, CC BY-SA 2.0)





L'augmentation des tarifs a désormais plus de deux ans, et la situation reste toujours la même : pour l'envoi d'un livre en France, dès lors que son épaisseur dépasse les 3 centimètres, la facture est très lourde puisque l'on passe aux tarifs Colissimo. « Tout d’abord, seuls les libraires les plus importants parviennent à négocier des tarifs sur le prix des Colissimo. Même avec ces négociations, les tarifs restent prohibitifs. Soit les libraires répercutent ces frais de port et ils ne sont pas compétitifs par rapport à Amazon, soit ils rognent sur leurs marges et se retrouvent vite déficitaires… D’où l’importance d’un tarif postal adapté à l’envoi de livres par les professionnels », assurait le Syndicat de la librairie française sur cette question.

Le Syndicat national de l'édition avait réussi à négocier un tarif spécial, Fréquenceo éditeurs, pour l'envoi des services de presse. Mais, pour les livres de plus de 3 centimètres expédiés en France, hors services presse donc, la facture reste salée.

« Ce tarif aggrave les difficultés d'un secteur déjà fragilisé par la concurrence de géants de l'Internet qui profitent de leur puissance pour contourner les circuits traditionnels », estime le Comité Quartier Latin, qui rassemble « des entreprises culturelles indissociables de l’histoire et de la personnalité du Quartier Latin ». « Demander à la Poste un retour à un tarif non surtaxé nous semble indispensable pour sauver les libraires et les petits éditeurs : ce prix surtaxé — le tarif Colissimo — met en effet également en péril les petits éditeurs », indique le comité dans une pétition adressée à la ministre de la Culture.

Le Comité s'interroge encore : La Poste a mis en place un tarif spécial pour l'envoi de livres et de brochures de la France à l'étranger, simplement nommée « Livres et brochures », « liée à une politique de promotion de la culture française dans le monde ». « Ce qu'elle fait pour la culture à l'étranger, la Poste ne peut-elle le faire pour en France ? »

La pétition est à retrouver à cette adresse.

Début février, les éditeurs des Hauts-de-France avaient porté la question des tarifs postaux à l'Assemblée nationale. La commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale a nommé à cette occasion deux députés, Yannick Kerlogot (La République en Marche des Côtes-d’Armor) et Michel Larive (La France Insoumise de l’Ariège), pour évaluer la situation.

Cela dit, faire plier Bercy et La Poste, dont la situation financière est délicate, sera toutefois difficile : « Dès lors, le maintien des offres commerciales avantageuses disponibles pour l’envoi de livres nécessite des efforts financiers partagés, tant de la part de l’entreprise avec la réduction de ses coûts, que de la part des usagers avec des augmentations tarifaires indispensables » indiquait le ministère de l'Économie et des Finances, interrogé sur le sujet en 2017.