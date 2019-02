Un texte inédit de J.R.R. Tolkien bientôt publié

(photo d'illustration, Herry Lawford, CC BY 2.0)) (photo d'illustration, Herry Lawford, CC BY 2.0))

Tolkien's Lost Chaucer raconte l'histoire d'un ouvrage inédit et jusqu'alors inconnu de l'auteur du Seigneur des Anneaux. Entre 1922 et 1928, Tolkien travailla à une Sélection de prose et poésie de Chaucer, pour les éditions Clarendon. Bien que jamais terminée, ses 160 pages de commentaires en révèlent beaucoup sur sa pensée sur le langage et la narration, alors qu'il était encore au seuil de sa carrière d'écrivain de littérature fantastique. Se basant sur d'autres nouveaux documents, comme son édition du Conte du Régisseur (The Reeve’s Tale) et ses conférences oxoniennes sur Le Conte du vendeur d'indulgences (The Pardoner's Tale), cet ouvrage révèle que Chaucer était une influence majeure de l'imagination littéraire de Tolkien.

Selon le site de l'Oxford University Press, la future publication de John M. Bowers révélera l'histoire d'un livre inédit et inconnu de J.R.R. Tolkien, conservé dans les archives de l'université. Le professeur s'appuie sur des lettres et des conférences inédites du créateur de Bilbo le Hobbit.Les lecteurs auront accès à des documents annotés par Tolkien, concernant l'édition de son étude, intitulée Clarendon Chaucer. Il a fini par l'abandonner en 1951, après presque 30 ans de travail.Un parallèle intéressant devrait être présenté avec Chaucer. En tant que penseur du langage et de la narration, les travaux de l'auteur du Seigneur des Anneaux expliquent comment son travail sur le poète anglais aurait inspiré des épisodes clés de sa trilogie. Aucune traduction n'est prévue pour le moment sur le territoire français.Voici un résumé de l'ouvrage par son éditeur, traduit par le site Tolkiendil John M. Bowers est un spécialiste de la littérature anglaise médiévale de renommée internationale, qui a publié des ouvrages sur Chaucer, Langland et le poète Gawain. Diplômé des universités Rhodes, Duke, Virginia et Oxford, il a enseigné à Caltech et à Princeton avant de s'établir à l'Université du Nevada à Las Vegas. Son travail a été soutenu par des bourses dont celle de la National Endowment for the Humanities et celle de la Fondation John Simon Guggenheim.[à paraître] John M. Bowers - Tolkien's Lost Chaucer - Oxford University Press - 9780198842675 - 30.00 €via Oxford University Press