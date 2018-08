Un texte inédit de la saga La Roue du Temps bientôt publié

En 2007, les amateurs de fantasy apprenaient avec tristesse la disparition de Robert Jordan, auteur de la saga La Roue du Temps : l'écrivain Brandon Sanderson a repris ses notes pour rédiger les trois derniers volumes de la série. Si leur traduction en français est toujours attendue, Sanderson a annoncé la publication d'un texte écarté, sorte de « fin alternative » de La Roue du Temps, dans une anthologie à paraître.

Avec la bénédiction de la famille de Robert Jordan, Brandon Sanderson s'était attelé à la lourde tâche de terminer la saga de Jordan, La Roue du Temps, un classique de la littérature fantasy. Il a ainsi signé trois volumes, The Gathering Storm en 2009, Towers of Midnight en 2010 et, finalement, A Memory of Light en 2013, qui a marqué la fin de la saga.

Cette même année, un premier texte inédit de la saga a été publié aux États-Unis dans une anthologie, Unfettered, chez Grim Oak Press. « River of Souls » offrait ainsi aux fans de la saga une scène inédite, coupée du dernier livre, néanmoins utile à la compréhension de l'ensemble de l'univers de La Roue du Temps.

À l'occasion d'une nouvelle anthologie Unfettered, dont les bénéfices des ventes sont d'ailleurs reversés à des artistes hospitalisés, Brandon Sanderson a annoncé la publication d'un nouveau texte inédit, de la taille d'un court roman, tout de même. « J'ai toujours été fan de cette séquence, et il a été assez difficile de l'enlever du livre », confesse l'auteur sur son site.

Attention, prévient-il par ailleurs, ce texte ne correspond pas au reste de l'histoire de La Roue du Temps : « Vous le lirez comme si vous regardiez la fin alternative jamais terminée et finalement laissée de côté pour le montage final d'un film », précise Sanderson.

En France, la saga La Roue du Temps n'a pas été traduite dans son intégralité : les éditions Bragelonne, qui se sont lancées dans une nouvelle traduction, ont publié en mai dernier Le Cœur de l'hiver, de Robert Jordan, neuvième volume de la série, dans une traduction de Jean-Claude Mallé.

Le texte inédit de Brandon Sanderson sera quant à lui publié le 19 mars 2019, dans Unfettered Three, chez Grim Oak Press.