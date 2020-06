Un tour de France des plages 2020, livres en poche...

Juillet

Le Touquet : 10-12

Fécamp : 14-15

Sauzon : 17-18

Quibéron : 20-22

Ile de Ré : 24-25

Arcachon : 27-29

Anglet : 31-2 août



Août

Collioure : 5-7

Porquerolles : 13-15

Ajaccio : 9-11



photo : Livre de poche

Du 10 juillet au 15 août, le grand camion rouge circulera de plage en plage, avec coquillages et crustacés et sable sur la plage arrière. Le Camion qui livre, cette opération montée par l’éditeur de format poche, inaugure sa septième édition, et prendra la route des vacances.L’année passée, ce sont 10 librairies qui ont accompagné l’opération, au demeurant fort simple : le camion roule, s’arrête avec la sélection qu’opère le libraire, et propose donc des ouvrages aux lecteurs de passage.« C’est avec une grande joie que nous allons à nouveau pouvoir soutenir les libraires indépendants. Et pouvoir contribuer à alimenter les Français en livres, produits de première nécessité », indique la maison dans son dossier.À chaque étape, dédicaces, atelier d’écriture, rencontres et ouverture en nocturne, pour profiter du beau temps. Au menu, un départ qui se fera depuis Le Touquet, et 8 autres rendez-vous, pour s’arrêter à Ajaccio. Le camion perturbe les cartes, puisque les années précédentes, il entamait son tour de France depuis les plages du sud…Mais les promesses demeurent : « L’été sera le plus lumineux de tous les étés et les livres enrichiront nos vacances ! »