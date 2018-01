Un troisième établissement Fnac s'ouvre au Maroc

Nouvelle implantation pour l’enseigne Fnac, sur le territoire de Sa Majesté : le groupe Aksal, qui se charge de la franchise Fnac Maroc, vient d’inaugurer un nouveau point de vente, avec une troisième boutique ouverte à Casablanca. On comptait déjà Tanger et le Morocco Mall, situé au coeur de quartiers huppés, également à Casablanca.





La concurrence devient rude - Filipe Saraiva, CC BY 2.0





Fnac Maroc disposera à Casa d’une superficie de 626 m2 pour l’ensemble des services et produits que Fnac propose traditionnellement. À ce jour, on compte 150 collaborateurs pour l’enseigne, et plus de 3500 m2 de surface de vente cumulée ainsi que 100.000 références produits en magasins.

La première ouverture s’était opérée dans le Morocco Mall de Casa, en décembre 2011, constituant là une grande première dans l’histoire du pays et celle de Fnac. Cet espace de vente, très américain dans son principe et son fonctionnement, est le plus important d’Afrique du Nord.

L’approche stratégique de Fnac, elle, se poursuit, avec l’intention de structurer une partie de la distribution de biens culturels et high-tech à travers le pays. Le second magasin de Tanger avait ouvert le 2 novembre. « Fidèle à sa stratégie de déploiement à l’international, Fnac Darty s’appuie à nouveau sur un partenaire qui est l’un des leaders marocains de la distribution spécialisée, solidement implanté dans le pays. Le Groupe Aksal affiche sa volonté d'accompagner l'ouverture du Maroc vers l'international et de participer à son élan économique », assurait alors l'enseigne.