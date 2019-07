Un vandale littéraire s'amuse à déchirer les livres d'une librairie caritative

Image d'illustration - 2396521 de Pixabay

Une histoire qui pourrait faire sourire, mais les établissements visés – une bibliothèque locale et une librairie caritative – n'apprécient guère la plaisanterie. Surtout pour la librairie, qui reverse ses recettes à Demelza Hospice Care for Children, une œuvre de bienfaisance qui prend en charge les enfants atteints de maladies graves ou mortelles.Dans un premier temps, les établissements victimes du Book Ripper pensaient à une mauvaise farce ou à des enfants peut-être négligents. Mais récemment, les ouvrages déchirés se sont multipliés. Le gérant de la librairie caritative, Nick Rogers a déclaré au Kent Online « au cours des deux derniers mois, nous en avons trouvé environ 10 ou 15 par semaine. Ils peuvent valoir jusqu'à 3 £ ».Il estime qu'une centaine de livres vandalisés a été retirée de la vente, ce qui représente une grande perte pour la boutique et l'organisation à qui elle redistribue ses revenus. Rogers précise : « c'est vraiment triste et décevant parce que nous dépendons totalement des gens qui les donnent [les livres] de bonne foi pour collecter des fonds : que quelqu'un les détruise semble si insensé ».Malgré la vigilance accrue des vendeurs, les écriteaux dissuasifs et les caméras de surveillance, personne n'a pour le moment été pris en flagrant délit de “déchirage”. La majorité des ouvrages détruits se trouvent loin des caisses, dans les rayons crimes, voyages et sports.Ryan Campbell, le directeur général de l'association Demelza, a déclaré au Guardian : « Nous pensons que cela dure depuis quelques mois, mais c'est difficile à dire - si vous trouvez un livre déchiré dans un magasin d'occasion, vous n'y pensez pas trop, alors il nous a fallu un certain temps pour le comprendre Mais quoi que cette personne ait fait, cela s'intensifie. »