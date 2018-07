Un vaste plan de numérisation pour le patrimoine de la Roumanie

ActuaLitté, CC, BY SA 2.0





Avec ce projet de bibliothèque numérique, le ministère de la Culture entend mettre en valeur le patrimoine culturel national afin qu’il « puisse être conservé, promu et transmis aux générations futures, » rapporte Romania Insider.

Ainsi ce sont plus de 550 000 sources qui seront incluses dans les fonds de cette bibliothèque d’un nouveau genre pour le pays. Pas moins de 29 institutions roumaines ont rejoint l’initiative dont 19 musées et 5 bibliothèques, mais aussi les Archives cinématographiques nationales, la télévision et la radio publique ainsi que l’Institut National du Patrimoine.