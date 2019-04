Un vélo cargo pour la librairie La Cavale : à la conquête des lecteurs empêchés

Initié voilà peu, ce projet vise bien à donner à La Cavale, des ailes : avec un véhicule en mesure de se déplacer électriquement dans la ville, c’est une sorte de librairie hors les murs et mobile qui se dessine.La Cavale dispose d’un espace commercial de 100 m2, entièrement rénové et accessible aux personnes à mobilité réduite.L’objectif de cette librairie généraliste et indépendante est de valoriser un fonds de 10 000 ouvrages, avec une attention particulière accordée aux domaines des sciences humaines et sociales, de la littérature et des œuvres destinées à la jeunesse, de la BD, des polars, etc. On y trouve même de la papeterie et des jeux éducatifs.La Cavale se présente avant tout comme un lieu vivant, où l’on retrouve auteurs, comédiens et enfants, suivant un rêve d’éducation populaire, qui a toujours soutenu le projet. « Si, grâce à l’énergie collective, notre librairie vit et fait vibrer le quartier des Beaux-Arts, nous voulons aller plus loin, sortir à la rencontre d’autres publics », indique la librairie.Le projet d’achat du vélo électrique nécessite quelque 10 000 € de financement, et pour l’heure, plus d’un tiers a été réalisé.Toute la présentation se retrouve sur la page du financement Montpelhièr, a l’aiuda !