Une “aide-pourboire” pour la sécurité sociale des artistes auteurs

S’il n’avait pas été aussi mal construit, le décret « 2018-356 du 15 mai 2018 instituant une mesure de soutien au pouvoir d’achat des artistes auteurs pour l’année 2018 » aurait pu être bien accueilli. En effet, la promesse faite aux auteurs semblerait bien tenue – reste à voir quel est son périmètre...







Publié ce jour au Journal Officiel, le décret revient sur la promesse du ministère de la Culture de compenser la hausse de la CSG pour les artistes auteurs. Pour l’année 2018, est donc mise en avant « une aide financière de l’État » pour soutenir leur pouvoir d’achat.

Signé par Édouard Philippe, Premier ministre, Françoise Nyssen (Culture) et Agnès Buzyn (Solidarités et Santé), le décret pose donc sur la table une aide de 0,95 % « de l’assiette des revenus artistiques » – précisément le pourcentage perdu par les auteurs avec la hausse de la CSG. Cet impôt datant de 1991, la Contribution sociale généralisée, finance en effet la protection sociale.

L’aide sera donc versée par l’État aux caisses de sécurité sociale idoines, mais pose d’ores et déjà trois questions, lourdes de sens.



Bientôt le contrat “auteurs aidés” ?

Tout d’abord, les 0,95 % représentent bien une compensation pour l’assurance chômage des auteurs. « Plutôt que d’encaisser une baisse, on limite la casse avec ce système », nous indique un proche du dossier. Cependant, le décret n’indique pas qui sera concerné. « S’il s’agit des affiliés à l’Agessa, on parle de 6000 personnes. En revanche, il existe 100.000 assujettis, qui pourraient très bien ne pas y avoir droit. » Gloups.

Autre point, qui en découle, la convention évoquée dans l’article 2, que l’État doit passer avec les organismes mentionnés. « Personne ne sait ce qu’elle contient : permettrait-elle à un assujetti de se faire connaître de l’Agessa et de bénéficier de la compensation ? Sous quelles modalités ? »

Et, corollaire, l’aide sera-t-elle automatique, ou impliquera-t-elle une démarche volontaire des artistes auteurs en bénéficiant, auprès de l’Agessa ? Là encore, trop de question pour se satisfaire du décret.

Enfin, la situation sociale des artistes auteurs, qui est de nouveau piétinée : « Bien entendu, la compensation est appréciée – mais enfin, on nous l’avait promise. Or, les actifs, d’après les explications du gouvernement, ne bénéficient pas d’une “aide” : pourquoi est-ce le cas des artistes auteurs ? »

Le gouvernement avait en effet promis que 7 milliards € seraient rendus aux actifs, permettant d’améliorer leur revenu net. Et à l’automne prochain, une nouvelle baisse des cotisations amplifierait le bénéfice entraîné par les modifications du 1er janvier. (voir ici)



« Il faut donc en conclure que les artistes sont des “aidés” et qu’on ne doit pas les confondre et moins encore les assimiler à de véritables actifs », ricane-t-on, amer.

Corollaire derechef : si les actifs font, eux, l’objet d’un prélèvement inférieur sur la cotisation assurance chômage, les artistes auteurs, eux, reçoivent une aide. Mais cette dernière est plafonnée par les restrictions qu’impose l’Union européenne.

Deux interrogations se posent : la part de prélèvement CSG dont les artistes auteurs demandent la compensation sera-t-elle effective, en dépit du plafonnement ? Le décret n’apportant aucune précision pour les sommes, il y a tout lieu de poser la question.

De deux choses, l’une : les pouvoirs publics ont opéré un calcul qui abouti à ce que cette compensation soit inférieure aux 200.000 € évoqués, et dans ce cas, le choix de l’aide était plus commode. Soit le montant dépasse les 200.000 € et dans ce cas, l’Union sert de prétexte pour ne pas verser plus. Si, si...

D’autant que cette notion d’aide pourra toujours être resservie à toutes les sauces, si les auteurs continuaient à faire valoir qu’ils sont mal traités. La traduction proposée par une auteure est limpide : « Je te prends trop de sous parce que je me suis gouré dans les calculs, mais je te redonne un pourboire parce que je suis sympa. Sauf que le pourboire est peut-être plus petit que ce que je t’ai pris. »

Pour l’heure, seul le directeur de la SACD, Pascal Rogard, se réjouit de la publication du décret.

Compensation de la hausse de la CSG pour les auteurs .Le décret vient d’être publié.Merci @FrancoiseNyssen et bravo à l’équipe de la @SACDParis qui s’est mobilisée. — Pascal Rogard (@fandoetlis) 16 mai 2018

Rappelons que ce 22 mai se tiendront les États généraux du livre, initiés par le Conseil permanent des écrivains. Nous apprenons à l’instant que la Direction de la Sécurité Sociale, pourtant invitée, a décliné. Elle préfère en effet inviter prochainement les auteurs à une réunion, pour présenter les réformes.

« Comme s’il était nécessaire de nous expliquer tout ce que l’on sait déjà. La réalité est qu’ils ont déjà mis en place la réforme et vont tenter de passer en force », déplore une proche du dossier.



mise à jour 17 h 20 :

La ministre, pour sa part, s’est félicitée de la parution au JO du décret. « Afin d’accompagner la réforme de la CSG, la ministre a en effet souhaité pouvoir garantir aux artistes-auteurs le maintien de leur pouvoir d’achat en leur faisant bénéficier, pour l’année 2018, d’une aide financière tendant à compenser strictement la fraction de la hausse de la CSG restant à leur charge.



Cette aide est égale à 0,95 % de l’assiette des revenus artistiques servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale régulièrement payées par les artistes-auteurs en 2018. Le versement de cette aide devrait intervenir à la fin de l’année 2018 par l’intermédiaire de l’Agessa et de la Maison des Artistes. »

Et la ministre d’ajouter qu’elle « reste mobilisée pour qu’une solution pérenne soit identifiée pour l’avenir ».