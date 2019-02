Une année 2018 en léger recul pour Hachette Livre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

De solides best-sellers et l'effort du Livre de poche

2018, dans le vert, sauf en France ?

Le chiffre d’affaires augmente donc de 3,3 % en données comparables et + 2,5 % en données consolidées pour l’année 2018. Un écart dû au change négatif avec le dollar.Concernant la branche Publishing – Hachette Livre –, le groupe affiche 2,252 milliards €, contre 2,289 milliards € en 2017. En données consolidées cela représente un recul de 1,6 %, réduit à 1,2 % en données comparables.Le 4e trimestre fut pourtant meilleur, passant de 624 millions à 645 millions (3,4 % en données consolidées et 1,4 % en données comparables). « L’écart entre les données consolidées et comparables s’explique essentiellement par un effet de périmètre positif (+ 10 M€), incluant notamment les acquisitions de Worthy Publishing, Kyle Cathie, Jessica Kingsley et Summersdale », indique le groupe.Pour cette période, en France, l’activité diminue de 0,7 %, avec pourtant le succès de Devenir de Michelle Obama et la bonne dynamique du Livre de Poche, qui compensent largement une base de comparaison défavorable avec 2017 (l'année avait connu Astérix et la Transitalique, Origine de Dan Brown et Darker d’E.L. James).Aux États-Unis, croissance de 6,3 % avec, notamment, le succès de You are a Badass de Jen Sincero chez Perseus, ainsi qu’un fort programme de nouveautés avec, en particulier, Every Breath de Nicholas Sparks chez Grand Central Publishing.Outre-Manche, augmentation de 8,9 % « principalement liée aux succès de la Littérature générale notamment avec Fantastic Beasts : The Crimes of Grindelwald de J.K. Rowling et Brief Answers to the Big Questions de Stephen Hawking ».Pour l’Espagne et l’Amérique latine, la croissance s’établit à 2,3 %, alors que les fascicules reculent de 4,6 %.Sur l’ensemble de l’année, l’activité est en repli : pas de réforme scolaire pour la France – de même, dans une moindre mesure, pour l’Espagne. Et l’absence d’Astérix explique aussi la situation. De même « au total sur l’exercice, l’éducation est en baisse de -13,4 %, soit -49 M€, compensé en partie par le succès de la Littérature générale en hausse de + 2,2 %, soit + 22 M€ ».En 2018, le poids du livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing s’établit à 7,9 %, stable par rapport à 2017, et celui du livre audio numérique à 2,7 % contre 2 % en 2017.