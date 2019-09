Une anthologie de la journaliste Lyra McKee sera publiée

Lyra McKee au International Journalism Festival de 2017

International Journalism Festival CC BY-SA 2.0

Quelques jours après sa mort, la Nouvelle IRA (connue aussi sous le nom de L’armée républicaine irlandaise véritable) a admis que l’un des ses membres était à l’origine du tir ayant entraîné la mort de la journaliste. Neuf personnes ont été arrêtées en lien avec l’affaire.Malgré son jeune âge, Lyra McKee était une journaliste d’investigation et une militante LGBTQ de premier plan. Elle avait reçu une récompense de Sky News à destination des jeunes journalistes en 2006 et nombreux sont ceux qui lui prédisaient une carrière brillante, comme le magazine Forbes qui voyait en elle l’une des journalistes les plus prometteuses de sa génération. Ses articles sont parus dans The Atlantic, The Belfast Telegraph ou encore Private Eye.Peu de temps après sa mort paraissait son premier ouvrage, Angels with Blue Faces, un livre de non-fiction qui traitait de l’assassinat de l’homme politique unioniste Robert Bradford en 1981. Elle avait par ailleurs signé un contrat pour deux livres avec la maison d’édition Faber & Faber. Le premier, The Lost Boys, n’était pas terminé au moment de sa mort et l’éditeur n’a pas encore décidé s’il sera un jour ou non publié. Il abordait la question des enfants disparus.En revanche, Faber vient d’annoncer qu’une anthologie de son travail paraîtra le 2 avril 2020, quelques jours avant le premier anniversaire de sa disparition. Intitulé Lyra McKee: Lost, Found, Remembered, le livre devrait réunir les articles qui ont fait la renommée de leur auteure.La directrice de Faber, Louisa Joyner, a déclaré : « Son travail démontre la subtilité de son expression ainsi que son courage intellectuel et politique. Ce recueil est un témoignage en faveur de Lyra, une célébration de son talent et un rappel de ce que nous avons perdu ». L’éditeur a travaillé de concert avec les proches de la journaliste pour trouver le meilleur moment de lui rendre hommage.