Une autre histoire des décolonisations à travers le monde

© La brigade du titre program33 © La brigade du titre program33

Comment synthétiser en moins de trois heures cent cinquante ans d’une histoire planétaire et foisonnante dont les non-dits, comme les dénis, réactivent au présent fractures et polémiques ? Pour retracer ce passé occulté qui continue de concerner intimement chacun d’entre nous, les auteurs ont choisi de tisser chronologiquement grandes et petites histoires, continents et événements, avec des partis pris saisissants.D’abord, en racontant l’histoire du point de vue des colonisés, ils prennent le contrepied d’un récit historique qui jusque-là, si critique puisse-t-il être envers les crimes de la colonisation, reflète d’abord le regard de l’Europe colonisatrice. Ensuite, puisque embrasser l’essentiel des faits intervenus sur près de deux siècles dans des pays aussi différents, par exemple, que l’Inde et le Congo, relève de l’impossible, ils ont préféré braquer le projecteur sur une série de destins et de combats emblématiques, certains célèbres, d’autres méconnus.De Lakshmibai, la princesse indienne qui mena la première lutte anticoloniale en 1857-58, lors de la révolte des Cipayes, aux vétérans Mau Mau qui obligèrent en 2013 la Couronne britannique à reconnaître les atrocités perpétrées contre eux au Kenya soixante ans plus tôt, cette fresque en trois volets expose ces continuités et ces similitudes qui, d’hier à aujourd’hui, recoupent les lignes de faille de la mondialisation.Dit par l’acteur Reda Kateb — dont le grand-oncle Kateb Yacine est d’ailleurs l’une des figures ici ramenées au premier plan —, le commentaire coup de poing déroule un récit subjectif et choral. Portée aussi par des archives saisissantes et largement méconnues, des séquences d’animation, des extraits de films, de Bollywood à Nollywood (Nigéria), et une bande-son rock et hip-hop débordante d’énergie, cette histoire très incarnée des décolonisations met en évidence la brûlante actualité de l’héritage commun qu’elle nous a légué.Les extraits des trois épisodes sont à découvrir ci-dessous. La diffusion s’effectuera le 7 janvier prochain, à 20h50 sur Arte, et la série sera disponible dès le 31 décembre, jusqu’au 6 mars, sur arte.tv.