Une bibliothécaire détrône le champion de l'émission “Jeopardy!”

Emma Boettcher la soirée de sa victoire (via Youtube)

Emma Boettcher la soirée de sa victoire (via Youtube)

Pour rappel, Jeopardy! est un jeu télévisé américain diffusé depuis le 30 mars 1964. À partir d'indices, trois candidats doivent trouver la question correspondante à une réponse qui leur est donnée. Chaque question rapporte une somme, chaque erreur la fait perdre. Les joueurs choisissent entre six catégories et cinq valeurs d'indices par catégorie.Les deux premières manches sont des épreuves de rapidité, tandis que la troisième et dernière manches sont des épreuves de réflexion et de paris. Le gagnant est celui qui a gagné le plus d'argent pendant l'émission, lui donnant le droit de revenir pour la suivante afin d'amasser encore plus de gains. En 32 émissions consécutives, James Holzhauer a récolté à lui seul 2,4 millions de dollars de gains, notamment grâce à ses lectures La championne qui lui succède, la bibliothécaire Emma Boettcher, avait plus que l'avantage sur son concurrent puisqu'elle a étudié l'émission en profondeur à l'université. En effet, âgée de 27 ans, elle avait rédigé une thèse... sur Jeopardy! et les questions qui étaient diffusées durant le show.Grâce à ses recherches, elle a pu découvrir les petites astuces qui rendaient les questions difficiles ou faciles à trouver.Lors de la soirée, la bibliothécaire a bien utilisé ses secrets puisqu'elle a terminé la soirée avec 46.801 $. Elle est revenue le lendemain de sa victoire et a encore remporté l'émission, portant son total de deux jours à 71.401 $. Le plus amusant, c'est que Boettcher a avoué au Chicago Tribune qu'elle ignorait totalement que Holzhauer menait une série de 32 victoires jusqu’au début de l'enregistrement. Les épisodes sont tournés par blocs et diffusés tous les jours plusieurs mois plus tard. Le New York Times rapporte que l'émission de la défaite de James Holzhauer a été enregistrée le 12 mars 2019, soit il y a environ deux mois.Emma Boettcher vit dans la ville de Triangle, dans l'Etat de Virginie. Elle serait la détentrice d'un master en sciences de l'information selon sa page LinkedIn. Elle aurait également été stagiaire à la Duke University Libraries, directrice des comptes de la bibliothèque à l'Université de Caroline du Nord et employée à temps partiel à la succursale de Hillsborough à la Orange County Library.Nancy Crews, qui supervisait la jeune femme à la Orange County Library, a tenu à saluer son professionnalisme et sa détermination : «La plupart des gens [travaillant] à temps partiel, s'ils ont des problèmes de voiture, vont simplement appeler et dire qu'ils ne peuvent pas y venir. Emma a appelé un Uber [lorsqu'elle est tombée en panne]. Elle était vraiment dévouée et ne voulait pas manquer sa journée de travail. »Stephanie Haas, la directrice de thèse de la bibliothécaire à l'Université de Caroline du Nord, a quant à elle précisé que la participation de son ancienne étudiante au jeu télévisé était un objectif de longue date. « [Sa thèse reposait] sur une vraie question : comment expliquer que les choses peuvent être manipulées pour influencer la compréhension ou l'interprétation des gens ? Cela peut être amusant dans un jeu, mais plus grave dans d'autres contextes, par exemple pour tromper les personnes » a ajouté Mme Haas.« Je dis aux gens qu’elle est la bibliothécaire la plus célèbre du pays », a déclaré Gary Marchionini, le doyen de l’École d’information et de bibliothéconomie de l’Université de Caroline du Nord. « Cela nous rend très fiers. Nous sommes ravis de la voir si bien réussir et nous sommes ravis de la notoriété (pour l'école) qui en découle ». Le doyen rappelle également que l'émission Jeopardy! avait déjà accueilli l'une de ses étudiantes en tant que championne. Il s'agit de Margaret Miles, une diplômée de 1983, qui a réussi à conserver son titre durant quelques émissions, en 2016.À ce stade, on ne sait pas combien de temps Emma Boettcher restera championne. La bibliothécaire a cependant précisé qu'elle utiliserait l'argent gagné pour rembourser sa dette d’étudiante. « J'ai énormément profité de cette expérience sur le plan universitaire et je pense que ce serait un bon moyen de boucler la boucle », a conclu la championne de 27 ans