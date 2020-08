Une bibliothèque de Marseille ferme suite à un cas de Covid 19

Fermeture de la bibliothèque du Merlan pour cas de #Covid_19 à compter de ce mardi 11 août 2020.

La Direction de l'Action Culturelle invite les usagers ayant fréquenté la bibliothèque du 3 au 7 août 2020 à effectuer un test de dépistage.

La bibliothèque du Merlan, située à Marseille, vient d’annoncer une fermeture « pour cas de Covid 19 ». Aucune précision n’est fournie, sinon sur les démarches sanitaires à suivre. « La Direction de l’Action Culturelle invite les usagers ayant fréquenté la bibliothèque du 3 au 7 août à effectuer un test de dépistage. »On recommande de prendre contact avec l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille – celui-là même où officie un certain Pr. Didier Raoult La fermeture est actée à compter de ce 11 août. Un seul cas a, pour l’heure, été identifié.Les établissements marseillais avaient rouvert leurs portes à compter du mardi 9 juin 2020. Pour l’Alcazar, Bonneveine, Merlan, la Grognarde et Saint-André, l’accueil du public variait suivant différentes modalités.Plus globalement, la ville a fait état de mesures plus strictes, pour protéger la population. « Face à la progression du COVID observée ces dernières semaines, l’obligation du port du masque a été décidée jusqu’au 31 août dans les lieux les plus fréquentés de la ville : en journée autour du Vieux-Port et en soirée à l’Escale Borely, au Cours Julien et à la Plaine. »Une décision qui émane de la maire, Michèle Rubirola, lors d’une réunion en préfecture. Des signalétiques doivent intervenir, accompagnées de médiateurs, pour apporter plus d’explications — ainsi qu’une distribution gratuite de masques.À Paris, fin juillet, un cas avéré de Covid avait entraîné la fermeture de la médiathèque Marguerite Duras , située dans le XXe arrondissement. L’établissement n’a toujours pas rouvert ses portes.