Une bibliothèque gratuite de livres de poche pour les trajets en bus

Deux opérations, deux manières de promouvoir les auteurs présents, et de faire passer un agréable trajet aux usagers. Avec plusieurs départs quotidiens, pour rallier Bordeaux et Gradignan, les navettes de TBM apportent un délicieux moment de lecture ou d'écoute.D’abord, avec les éditions Folio, c’est un corner de titres qui étaient mis à la disposition des voyageurs. On lit, on découvre, on s’enthousiasme… ou l’on repose et l’on en pioche un autre pour bouquiner en attendant d’arriver sur Lire en Poche.L’entrée et le trajet sont gratuits, pris en charge par la manifestation, toujours dans l’optique d’agrémenter au mieux le temps de déplacement.L’autre animation, tout aussi appréciable, est organisée par la troupe du théâtre Nonchaloir, qui, une fois le bus mis en branle, s’emparait de l’un des trois textes de l’année. Au menu, étaient mis en avant Jean-Baptise Andréa avec Ma reine (chez Folio), Tonino Benacquista avec Les morsures de l’aube (Rivages-noir) et Laurent Gaudé pour Salina (Actes Sud).Des séances d’une dizaine de minutes, pour entendre, au départ de Bordeaux, les trois auteurs, présents durant toute la durée du festival. Une autre manière de travailler le rayonnement de Lire en poche, hors les murs strictement de la manifestation, et qui aura emballé les passagers, comme a pu le constater la rédaction.photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0