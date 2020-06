Une bibliothèque numérique accessible pour les enfants en hébergement d'urgence

L’ONG Bibliothèques sans frontières et Mobydis, une startup nantaise spécialisée dans la lecture accessible au public DYS, ont décidé d’unir leur force afin de créer une bibliothèque numérique à destination des familles, et notamment des enfants, logés dans des structures d’hébergement d’urgence.





Plus concrètement, l’ONG Bibliothèques sans frontières met à disposition des livres numériques conçus par Mobydis . Cette bibliothèque a été créée pour les familles logées dans des structures d’hébergement d’urgence dont l’accès aux équipements numériques ainsi qu’aux ressources pédagogiques et culturelles est très limité.Ce partenariat s’inscrit plus largement dans le projet de tutorat à destination de ces familles déployé par Bibliothèques sans frontières depuis la fin du confinement. « À distance, ce sont 90 bénévoles qui accompagnent chaque semaine 200 enfants en leur proposant des activités culturelles », explique l’ONG dans un communiqué. Pour le moment, seules les familles en Île-de-France et en Meurthe-et-Moselle peuvent en bénéficier.

Des livres pour les enfants atteints de troubles DYS ou allophones



Afin de permettre à chaque enfant d’avoir accès aux ouvrages, la bibliothèque numérique se veut des plus inclusives. Elle s’appuie ainsi sur le format FROG qui facilite l’apprentissage de la lecture à celles et ceux qui souffrent de troubles DYS notamment grâce à des outils tels que la lecture audio, l’espacement des lettres, la colorisation automatique des syllabes ou encore le soutien à la compréhension.



Autant d’options qui ont vocation à faciliter la lecture pour les enfants atteints de troubles DYS mais également pour les publics allophones qui vivent dans ces structures d’hébergement d’urgence. Et de permettre ainsi à chaque enfant de tendre vers une pratique de la lecture la plus autonome possible et éveiller son imaginaire.